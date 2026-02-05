Puni par De Zerbi, il va quitter l'OM ? Des «négociations avancées» sont annoncées avec un autre club

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le mercato hivernal a fermé ses portes lundi en France et dans la majeure partie des pays européens, comme l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne, certains marchés sont encore ouverts. L’OM pourrait alors en profiter pour boucler un ultime transfert, avec un joueur récemment sanctionné par Roberto De Zerbi, qui ne compte plus sur lui.

Encore une fois, le mercato aura été très animé à l’OM cet hiver. Quatre nouveaux joueurs sont arrivés (Quinten Timber, Ethan Nwaneri, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi), mais c’est surtout dans le sens des départs que les dirigeants marseillais ont été actifs. Ils sont neuf au total à avoir quitté le club, trois dans le cadre d’un transfert définitif (Robinio Vaz, Darryl Bakola, Ismaël Koné), trois en prêt avec option d’achat (Angel Gomes, Neal Maupay, Ulisses Garcia), deux libres (Pol Lirola, Ruben Blanco) et enfin Matt O’Riley, retourné à Brighton, qui l’avait prêté l’été dernier.

Murillo sanctionné et envoyé en réserve Bien que le mercato ait fermé ses portes lundi en France et dans la majeure partie des pays européens, l’OM pourrait tout de même boucler un ultime transfert. En effet, au lendemain du match nul concédé samedi sur la pelouse du Paris FC (2-2), Amir Murillo a été sanctionné par Roberto De Zerbi. Ce dernier l’a rétrogradé en réserve et Marseille l’a invité à trouver un nouveau club.

« C’est ma décision » « J’accepte les erreurs footballistiques, j’en fais plus que tout le monde. Mais je veux une chose chez les joueurs : qu’ils aient faim. C’est primordial. Murillo est une bonne personne, je l’aime beaucoup, il est très fort. Il est même l’un des rares joueurs à être venu manger chez moi, je lui ai donné beaucoup d’affection. On peut perdre et faire des erreurs, mais il faut lutter. C’est ma décision, je l’ai prise en bonne foi. Si jamais il comprend ça… », a expliqué Roberto De Zerbi lundi en conférence de presse.