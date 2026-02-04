La presse anglaise annonce un transfert «impossible» : Le PSG dit non pour un «joueur clé»

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato cet hiver, le PSG pourrait en revanche vivre un été mouvementé. Le club de la capitale aurait déjà commencé à explorer quelques pistes pour se renforcer. Dans le même temps, certains joueurs de Luis Enrique attiseraient l’interêt de quelques cadors sur le marché. Les dirigeants parisiens auraient toutefois déjà fermé la porte pour un transfert.

Contrairement à l’OM, le PSG a été plutôt discret sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale ne s’est contenté que de l’unique arrivée de Dro Fernandez et n’a bouclé que le départ de Noham Kamara à l’OL. Les dirigeants parisiens semblent déjà tournés vers l’été prochain. Les Rouge-et-Bleu auraient déjà commencé à préparer leur recrutement. Mais dans le même temps, certains joueurs de Luis Enrique auraient la cote sur le mercato.

Le PSG ferme la porte à un transfert... au Real Madrid Vitinha attiserait notamment l’intérêt de certains cadors européens. Le milieu de terrain portugais serait en effet dans le viseur du Real Madrid à en croire les informations de The Athletic. Le joueur de 25 ans serait toutefois considéré comme « impossible » à recruter. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG, le numéro 17 est vu comme un « joueur clé » des champions d’Europe 2025, avec qui le Real Madrid entretiendrait de mauvaises relations. La Casa Blanca ne serait donc pas vraiment placé dans les meilleures conditions pour ce transfert.