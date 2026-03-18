Samir Nasri : Le coup de gueule sur Canal +, «c’est n’importe quoi…»

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Samir Nasri était présent sur le plateau du Canal Champions Club. Après le coup de sifflet final des premiers huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, l'ancien milieu offensif de l'OM et d'Arsenal a poussé un énorme coup de gueule sur Canal +.

Le 18 janvier 2026, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de la Teranga ont battu le Maroc en finale, et ce, à l'issue des prolongations (1-0). Toutefois, le Jury d'Appel de la CAF vient de lâcher une bombe. Alors que les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes - et ce, pour protester contre des décisions arbitrales - il a décidé d'annuler leur sacre et d'offrir le trophée aux Lions de l'Atlas.

Samir Nasri pire que Kylian Mbappé ? La révélation inattendue https://t.co/5x8uN2KsC5 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Ça décrédibilise la CAF encore une fois» « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il communiqué aux médias.