Zidane : «Je donnerais ma vie pour cet homme...», le rendez-vous qui a tout changé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane n'a pas toujours vu les gens lui dire constamment oui. Ce fut le cas d'un homme pour lequel il s'était battu en coulisses dans l'optique de lui faire signer un contrat en faveur du Real Madrid. Une première approche infructueuse que le principal concerné a raconté à la presse étrangère avant une réunion qui a tout fait basculer.

Une légende dans son pays et ailleurs. Zinedine Zidane est une icône du football dans l'hexagone et en dehors des frontières françaises. Ballon d'or 98 quelques semaines après le sacre de l'équipe de France en Coupe du monde avant de signer un doublé en 2000 avec l'Euro, celui qui est surnommé Zizou a également pris quelques trophées nationaux dont la Ligue des champions en 2002 avec le Real Madrid. L'unique de sa carrière de joueur avant d'en soulever trois autres en tant qu'entraîneur principal de la Casa Blanca et une lorsqu'il officiait comme adjoint de Carlo Ancelotti en 2014.

Ousmane Dembélé wins the The Best FIFA Player Award 🔥



🇫🇷 He has joined Zinedine Zidane (3) as the only French men to win a FIFA Player of the Year Award.



👏 He also joins Lionel Messi as the 2nd player to win the award while at PSG, after Lionel Messi in 2022.



Dembélé led PSG… pic.twitter.com/bjpv6wv9C8 — ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2025

«Tu as raccroché au nez de Zidane ? Qu’est-ce que tu as fait» Un palmarès à la hauteur de l'aura qui entoure Zinedine Zidane. Avant même d'entamer sa reconversion comme technicien, Zizou était resté affilié au Real Madrid, club pour lequel il a notamment œuvré pour le recrutement de Raphaël Varane l'été de sa majorité en 2011 après l'obtention de son baccalauréat ES et sa saison au RC Lens. A la première approche de Zidane, le futur champion du monde n'y a pas cru et a raccroché. « Le téléphone sonnait tout le temps à ce moment-là. J’ai décroché et soudain, j’ai reconnu Zidane. J’ai eu peur et je lui ai dit si on pouvait parler plus tard, j’étais occupé ». Une anecdote qu'il s'est empressé d'aller raconter à son frère qui n'en revenait pas. « Tu as raccroché au nez de Zidane ? Qu’est-ce que tu as fait ?! ».