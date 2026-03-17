Sortie en boite de nuit : Didier Deschamps a recadré ses joueurs après cette bêtise !

Amadou Diawara

Depuis l'été 2012, Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France. Après une victoire importante en Coupe du Monde, le patron des Bleus a autorisé ses joueurs à sortir en boite de nuit. Toutefois, ils ont fait une bêtise lorsqu'ils sont rentrés à l'hôtel. Ce qui a provoqué la colère de Didier Deschamps.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'équipe de France a passé le premier tour sans difficulté. En effet, la bande à Hugo Lloris a battu à la fois l'Australie et le Pérou lors de la phase de groupes, avant de prendre un point grâce à son résultat nul face au Danemark. En huitième de finale, les Bleus ont eu la lourde tâche de se frotter à l'Argentine de Lionel Messi. Et ils ont réussi à s'imposer à l'issue d'un match très animé (4-3 le 30 juin 2018).

«C'est inacceptable» : Le jour où Didier Deschamps a clashé des supporters à Paris ! https://t.co/hUHoHxhLJm — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Les Bleus ont prolongé la soirée après une sortie en boite de nuit Les Bleus ont très bien fêté leur victoire en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018 face à l'Argentine. En effet, Didier Deschamps a autorisé ses joueurs à sortir dans une boite de nuit de Moscou. D'après les indiscrétions de BeIN SPORTS, confirmées par L'Equipe, « des joueurs du groupe France, parmi les plus jeunes » sont rentrés dans leur camp de base, à Istra, vers 3 heures du matin. Toutefois, la soirée n'était pas encore terminée pour eux. En effet, les fêtards de l'équipe de France se sont lancés dans une bataille d'extincteur dans le couloir de leur hôtel, jusqu'à déclencher l'alarme incendie. Ce qui a réveillé le reste de la délégation tricolore, contrainte d'évacuer les chambres par mesure de sécurité. A en croire BeIN SPORTS, cette scène n'aurait pas plu à Didier Deschamps, qui l'a fait savoir.