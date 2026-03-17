«C'est inacceptable» : Le jour où Didier Deschamps a clashé des supporters à Paris !

Sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps a vécu une expérience irritante au Parc des Princes. En effet, le patron des Bleus n'a pas du tout apprécié l'attitude de certains supporters à Paris. A tel point que Didier Deschamps a poussé un énorme coup de gueule.
Le 9 septembre 2025, l'équipe de France s'est frottée à l'Islande. En effet, les Bleus ont reçu les Strákarnir okkar au Parc des Princes. Ancien joueur du PSG et de l'OM, Adrien Rabiot a été pris en grippe par des supporters à Paris. En effet, l'actuel pensionnaire de l'AC Milan a été copieusement sifflé lors de l'annonce des compositions, puis à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds. Ce qui n'a pas manqué d'agacer Didier Deschamps, son sélectionneur.
«C'est inadmissible»
Interrogé au micro de TF1 après la victoire de l'équipe de France contre l'Islande (2-1), Didier Deschamps avait laissé éclater sa colère. En effet, le sélectionneur des Bleus avait dénoncé l'attitude des supporters qui ont sifflé Adrien Rabiot le 9 septembre dernier.
«Aucun joueur ne devrait subir ça»
« C'est inacceptable. C'est un joueur de l'équipe de France, il porte ce maillot. Quand il est en club, cela ne me regarde pas. Adrien est suffisamment solide, il les a retournés sur la dernière action (un tacle décisif). Ça n'a pas lieu d'être. Si, dans mes critères, je dois tenir compte de qui joue ici, chez l'adversaire... Aucun joueur ne devrait subir ça. C'est l'équipe de France, il est français, comme tous les joueurs. Ça ne doit pas arriver, c'est inadmissible », avait pesté Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore. En fin de contrat le 31 juillet avec la FFF, le technicien français quittera son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde, qui sera organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada entre le 11 juin et le 19 juillet.