«C'est inacceptable» : Le jour où Didier Deschamps a clashé des supporters à Paris !

Amadou Diawara

Sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps a vécu une expérience irritante au Parc des Princes. En effet, le patron des Bleus n'a pas du tout apprécié l'attitude de certains supporters à Paris. A tel point que Didier Deschamps a poussé un énorme coup de gueule.

Le 9 septembre 2025, l'équipe de France s'est frottée à l'Islande. En effet, les Bleus ont reçu les Strákarnir okkar au Parc des Princes. Ancien joueur du PSG et de l'OM, Adrien Rabiot a été pris en grippe par des supporters à Paris. En effet, l'actuel pensionnaire de l'AC Milan a été copieusement sifflé lors de l'annonce des compositions, puis à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds. Ce qui n'a pas manqué d'agacer Didier Deschamps, son sélectionneur.

Didier Deschamps interpellé avant la Coupe du monde : Grande surprise pour la liste ? «Ça peut très vite arriver…» https://t.co/QBCJJgBd2T — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«C'est inadmissible» Interrogé au micro de TF1 après la victoire de l'équipe de France contre l'Islande (2-1), Didier Deschamps avait laissé éclater sa colère. En effet, le sélectionneur des Bleus avait dénoncé l'attitude des supporters qui ont sifflé Adrien Rabiot le 9 septembre dernier.