C’est officiel : L’OM économise 15M€ pour son mercato estival !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir de quoi sera fait exactement le mercato estival de l'OM et qui viendra renforcer les rangs du club phocéen malgré ses moyens financiers assez limités, une première annonce a été officialisée ces dernières heures : Benjamin Pavard retourne à l'Inter Milan après une saison en prêt au Vélodrome, et l'OM économise donc 15M€ qu'il aurait pu dépenser en levant l'option d'achat du défenseur français.

En proie à de sérieuses difficultés financières qui sont notamment liées à sa non-qualification pour la Ligue des Champions, l'OM devrait composer avec un budget très serré cet été. Le club phocéen devra très certainement se séparer des éléments à forte valeur marchande comme Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi, et en attendant, un premier départ a été officialisé lundi soir : Benjamin Pavard (30 ans) a indiqué via son compte Instagram qu'il quittait l'OM après son passage en prêt d'une saison.

« Bonne continuation à l’OM pour la suite » « Une page se tourne aujourd’hui avec l’OM. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l’OM pour la suite », a indiqué Benjamin Pavard en guise de message d'adieux à l'OM.