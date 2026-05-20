OM - Grosse surprise avec Habib Beye encore en poste la saison prochaine ? «Il devrait être maintenu»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières tendances, la nouvelle direction de l'OM semble bien partie pour limoger Habib Beye et se tourner vers un autre profil pour le poste d'entraîneur. Mais de leur côté, Samuel Umtiti et Daniel Riolo estiment que l'OM devrait offrir une nouvelle chance à Beye de prouver sa valeur la saison prochaine, et donc de le maintenir en poste.

Habib Beye sur le banc de l'OM, stop ou encore ? Nommé en février dernier suite au départ de Roberto De Zerbi, l'ancien coach du Stade Rennais n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par le club au moment de son arrivée (qualification en Ligue des Champions + Coupe de France), et la tendance semble donc être à un changement d'entraîneur. Pourtant, certains observateurs aimeraient beaucoup voir Beye continuer l'aventure sur le banc de l'OM la saison prochaine...

Umtiti veut voir Beye continuer à l'OM Samuel Umtiti a récemment pris position à ce sujet au micro de RMC et milite en faveur d'Habib Beye : « Pour moi, par rapport à la victoire qu’il y a eu ce soir (dimanche) et une qualification en Ligue Europa, je pense qu’il devrait être maintenu. Il est arrivé, c’était un bourbier total. Ce n’est pas facile de prendre une équipe comme ça, dans ce club comme ça, avec à l’intérieur une direction où c’était le foutoir. En plus de ça, tu prends des joueurs qui sont mentalement atteints. Ce n’est pas simple du tout. Je lui aurais laissé la possibilité de redébuter une saison avec un nouveau groupe, parce que je pense que le groupe va évoluer, des joueurs vont partir, comme chaque année la plupart du temps à Marseille c’est un nouveau projet. Il aura sûrement des joueurs beaucoup plus aptes à aller dans son système de jeu », a indiqué le champion du Monde 2018 sur l'entraîneur de l'OM.