Equipe de France : Le sélectionneur du Portugal annonce le prochain attaquant de Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi, une folle rumeur a circulé du côté du Portugal. Plusieurs médias ont évoqué l'hypothèse de voir Eli Kroupi Junior être convoqué par Roberto Martinez. Mais ce dernier a finalement renoncé à cette idée, révélant que l'attaquant de Bournemouth voulait jouer pour l'équipe de France. Zinedine Zidane, le probable futur sélectionneur des Bleus, tient donc peut-être son prochain attaquant.

C'était une petite bombe que la presse portugaise a lâché lundi à la veille de l'annonce de la liste de Roberto Martinez pour la Coupe du monde. Selon A Bola, le sélectionneur du Portugal avait entamé des démarches pour tenter de convaincre Eli Kroupi Junior, auteur d'une très belle saison à Bournemouth et éligible à trois sélections : La France, le Portugal et la Cote d'Ivoire. Cependant, Roberto Martinez a fait machine arrière pour la simple et bonne raison qu'Eli Kroupi Junior veut jouer pour les Bleus !

Le Portugal renonce à Kroupi... « Je suis content parce qu’avec notre cellule à la fédération, on était dessus avant que les infos ne sortent. Avant le stage du mois de mars, on s’est rapproché de lui. Mais une chose est d’accompagner les joueurs qui peuvent porter le maillot du Portugal, une autre est la volonté du joueur. Et dans ce cas-là, Junior voulait jouer pour la France. On le respecte et le sujet est clos », a-t-il expliqué en conférence de presse.