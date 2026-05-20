Equipe de France : Le sélectionneur du Portugal annonce le prochain attaquant de Zidane !

Lundi, une folle rumeur a circulé du côté du Portugal. Plusieurs médias ont évoqué l'hypothèse de voir Eli Kroupi Junior être convoqué par Roberto Martinez. Mais ce dernier a finalement renoncé à cette idée, révélant que l'attaquant de Bournemouth voulait jouer pour l'équipe de France. Zinedine Zidane, le probable futur sélectionneur des Bleus, tient donc peut-être son prochain attaquant.
C'était une petite bombe que la presse portugaise a lâché lundi à la veille de l'annonce de la liste de Roberto Martinez pour la Coupe du monde. Selon A Bola, le sélectionneur du Portugal avait entamé des démarches pour tenter de convaincre Eli Kroupi Junior, auteur d'une très belle saison à Bournemouth et éligible à trois sélections : La France, le Portugal et la Cote d'Ivoire. Cependant, Roberto Martinez a fait machine arrière pour la simple et bonne raison qu'Eli Kroupi Junior veut jouer pour les Bleus !
Le Portugal renonce à Kroupi...
« Je suis content parce qu’avec notre cellule à la fédération, on était dessus avant que les infos ne sortent. Avant le stage du mois de mars, on s’est rapproché de lui. Mais une chose est d’accompagner les joueurs qui peuvent porter le maillot du Portugal, une autre est la volonté du joueur. Et dans ce cas-là, Junior voulait jouer pour la France. On le respecte et le sujet est clos », a-t-il expliqué en conférence de presse.
... et l'annonce en équipe de France !
Il faut dire qu'Eli Kroupi Junior, également éligible pour jouer avec la Cote d'Ivoire, expliquait que son objectif était l'écuipe de France. « Je suis focus sur la sélection française. Représenter le pays où tu es né ne peut être que du bonus et de la fierté. J’ai une sensation particulière dès que je porte ce maillot. J’aime le porter. Je suis fier de mes origines portugaise et ivoirienne, je n’oublierai jamais d’où je viens (...) Je vais travailler pour pouvoir arriver à ce que je veux faire », confiait-il au micro de Téléfoot le 8 mars dernier. Autrement dit, Zinedine Zidane tient peut-être son futur attaquant avec les Bleus.