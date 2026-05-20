OM - «De Zerbi a complétement pété un cable» : Daniel Riolo accuse une autre émission de RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La fin de l'aventure de Roberto De Zerbi à l'OM a mal tourné et selon Daniel Riolo, l'émission Rothen s'enflamme n'est pas étrangère à cette situation. Et pour cause, d'après le journaliste, les critiques souvent acerbes de Jérôme Rothen et Christophe Dugarry ont contribué à faire «péter un câble» au technicien italien.

En février dernier, Roberto De Zerbi décidait de quitter l'OM après un début d'année catastrophique. Un choix fort qui a surpris de nombreux observateurs compte tenu de ses propos sur son attachement au club phocéen. Mais selon Daniel Riolo, les critiques répétées de Jérôme Rothen et Christophe Dugarry dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC ont largement contribué à faire craquer Roberto De Zerbi.

Riolo balance sur le départ de De Zerbi « De Zerbi, il y a beaucoup de choses qui l'ont rendu fou dans son truc de "je fais attention à tout ce qui se dit". Personne n'a réussi à lui dire d’arrêter de regarder tout ce qui se disait. Ce n’est pas un mystère, l'émission de Jérôme [Rothen] a quasiment plombé De Zerbi. Je n’accuse personne, c'est un constat. Une chose qui montre qu’il a complètement pété un câble, c'est quand il va dans l'émission de Cassano, pour qu’en gros ils défendent De Zerbi et détruisent Jérôme et Christophe [Dugarry]. Il dit même "ils me critiquent parce que je suis italien". Il est devenu complètement fou. À ce moment-là, il n’arrivait plus à encaisser les critiques et il a explosé », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.