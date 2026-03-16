Didier Deschamps interpellé avant la Coupe du monde : Grande surprise pour la liste ? «Ça peut très vite arriver…»

La Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique approche à grands pas, et il pourrait y avoir une surprise dans la liste de Didier Deschamps, avec l’arrivée d’un joueur qui n’a encore jamais connu l’équipe de France. Celui-ci veut en tout cas croire en ses chances…
Didier Deschamps va-t-il réserver une surprise pour sa dernière liste ? Alors que certains joueurs de l’équipe de France sont assurés (sauf blessure) d’avoir leur place pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, à l’instar de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore William Saliba, d’autres vont en revanche être scrutés de près dans les prochaines semaines. Lucas Chevalier peut notamment s’inquiéter pour son statut de doublure à Mike Maignan, lui qui ne joue plus au PSG. De même pour Alphonse Areola, sur le banc en Premier League depuis la défaite de West Ham contre Chelsea le 31 janvier.
« J’y pense bien sûr »
Un gardien inexpérimenté pourrait alors être choisi par Didier Deschamps, et le nom de Jean Butez, méconnu en France mais performant à Côme (Serie A) commence à circuler. Le portier de 30 ans veut croire en ses chances. « J’y pense parce que les journalistes en parlent et que mon nom circule (sourire). Au vu des situations de Lucas Chevalier et d’Alphonse Areola, des discussions dans les médias ou dans les vestiaires, j’y pense bien sûr. Mais ça passera par des bonnes prestations individuelles avec mon club, je reste focalisé sur ça », a-t-il confié auprès du Parisien.
« Je suis resté concentré sur mon travail »
« Quand je suis arrivé, on a joué contre le Milan AC et Mike (Maignan) m’a dit : « En Serie A, si tu continues à bien performer pendant une bonne saison, l’équipe de France peut très vite arriver. » Je pense qu’il avait raison. Je suis resté concentré sur mon travail, j’ai essayé d’être performant et maintenant, c’est un sujet tout à fait différent », poursuit celui qui a été observé par Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens en équipe de France, venu assister à la dernière rencontre opposant Côme à l’AC Milan. Pas de quoi mettre la pression à l’ancien du LOSC : « Au contraire, c’était plutôt positif. Un membre de mon entourage m’a envoyé un message pour me le dire, je ne l’ai pas vu, mais je le prends très positivement, sans pression supplémentaire. S’il vient, c’est que je fais bien mon boulot. Après, il ne venait peut-être que pour Mike Maignan et pas forcément pour moi, je ne sais pas. »
Jean Butez sera devant son écran jeudi afin de découvrir la liste de Didier Deschamps pour la tournée américaine de mars : « Je regarde toujours la liste, je reste un supporter de l’équipe de France. Mais c’est vrai que la prochaine, je la regarderai sans doute en direct après l’entraînement (rires). »