Didier Deschamps interpellé avant la Coupe du monde : Grande surprise pour la liste ? «Ça peut très vite arriver…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique approche à grands pas, et il pourrait y avoir une surprise dans la liste de Didier Deschamps, avec l’arrivée d’un joueur qui n’a encore jamais connu l’équipe de France. Celui-ci veut en tout cas croire en ses chances…

Didier Deschamps va-t-il réserver une surprise pour sa dernière liste ? Alors que certains joueurs de l’équipe de France sont assurés (sauf blessure) d’avoir leur place pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, à l’instar de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore William Saliba, d’autres vont en revanche être scrutés de près dans les prochaines semaines. Lucas Chevalier peut notamment s’inquiéter pour son statut de doublure à Mike Maignan, lui qui ne joue plus au PSG. De même pour Alphonse Areola, sur le banc en Premier League depuis la défaite de West Ham contre Chelsea le 31 janvier.

Équipe de France - Coupe du Monde 2026 : Les dernières infos sur la liste de Deschamps https://t.co/GJ5Mb4GPqh — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« J’y pense bien sûr » Un gardien inexpérimenté pourrait alors être choisi par Didier Deschamps, et le nom de Jean Butez, méconnu en France mais performant à Côme (Serie A) commence à circuler. Le portier de 30 ans veut croire en ses chances. « J’y pense parce que les journalistes en parlent et que mon nom circule (sourire). Au vu des situations de Lucas Chevalier et d’Alphonse Areola, des discussions dans les médias ou dans les vestiaires, j’y pense bien sûr. Mais ça passera par des bonnes prestations individuelles avec mon club, je reste focalisé sur ça », a-t-il confié auprès du Parisien.