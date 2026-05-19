«Ousmane tu veux boire ?» : Un joueur du PSG évoque la finale de la Ligue des champions (et c'est drôle)

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG va disputer la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. A Budapest, Ibrahim Mbaye devrait sauf énorme surprise, débuter sur le banc. Sur une diffusion live ce mercredi, l’ailier de 18 ans a plaisanté à ce sujet, en faisant une petite blague concernant son coéquipier Ousmane Dembélé. Explications.

Le grand choc approche. Tout juste sacré champion de France, le PSG prépare désormais activement sa finale de Ligue des Champions. Opposé à Arsenal le 30 mai prochain à Budapest (18h), le club de la capitale est très concentré. Néanmoins, cela n’empêche pas certains joueurs de se détendre avant ce passionnant dénouement de la saison. Ce mercredi, le jeune Ibrahim Mbaye était présent sur une diffusion live du streameur Evanv77. Au cours de ce live, l’international Sénégalais a évoqué justement cette fameuse finale de Ligue des Champions.

« Ousmane tu veux boire ? Tiens tiens tiens ! » Ibrahim Mbaye a notamment plaisanté sur sa présence sur le banc lors de cet événement. « Pourquoi je serais stressé ? », a d’abord lancé le crack de 18 ans. Relancé sur le fait qu’il ne jouerait sûrement pas sur ce choc, le numéro 49 du PSG a alors blagué sur Ousmane Dembélé : « Ousmane tu veux boire ? Tiens tiens tiens ! (rires) », comme si ce dernier allait distribuer les gourdes au Ballon d’Or 2025. Par ailleurs, Ibrahim Mbaye a également avoué avoir été impressionné par la demi-finale face au Bayern Munich.