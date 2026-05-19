«Rothen a plombé De Zerbi» : L'émission de RMC a provoqué une crise à l'OM !

En début d'année, Roberto De Zerbi avait décidé de quitter l'OM, visiblement dépassé par le climat ambiant. Toutefois, Daniel Riolo estime que les critiques récurrentes de Jérôme Rothen et Christophe Dugarry sur RMC ont largement contribué à faire craquer le technicien italien.
Le mois de janvier a provoqué une véritable crise à l'OM qui a débouché sur le départ de Roberto De Zerbi, désormais entraîneur de Tottenham. Une décisions assez surprenante compte tenu du fait que le technicien italien semblait très attaché au club phocéen. Mais l'ancien coach de Brighton n'avait pas été épargné par les critiques durant son passage à l'OM, notamment sur les ondes de RMC. L'émission Rothen s'enflamme a été plusieurs fois pointée du doigt, notamment en Italie, pour les critiques parfois très virulentes de Christophe Dugarry et Jérôme Rothen à l'égard de Roberto De Zerbi. Et Daniel Riolo, pourtant lui aussi journaliste sur RMC, estime que l'émission de l'ancien joueur du PSG a largement contribué à faire craquer Roberto De Zerbi.
Riolo balance sur Rothen s'enflamme
« De Zerbi, il y a beaucoup de choses qui l'ont rendu fou dans son truc de "je fais attention à tout ce qui se dit". Personne n'a réussi à lui dire d’arrêter de regarder tout ce qui se disait. Ce n’est pas un mystère, l'émission de Jérôme [Rothen] a quasiment plombé De Zerbi. Je n’accuse personne, c'est un constat », lance-t-il dans un premier temps au micro de l'After Foot avant de poursuivre.
«Je n’accuse personne, c'est un constat»
« Une chose qui montre qu’il a complètement pété un câble, c'est quand il va dans l'émission de Cassano, pour qu’en gros ils défendent De Zerbi et détruisent Jérôme et Christophe [Dugarry]. Il dit même "ils me critiquent parce que je suis italien". Il est devenu complètement fou. À ce moment-là, il n’arrivait plus à encaisser les critiques et il a explosé », ajoute Daniel Riolo.