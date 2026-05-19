«Rothen a plombé De Zerbi» : L'émission de RMC a provoqué une crise à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En début d'année, Roberto De Zerbi avait décidé de quitter l'OM, visiblement dépassé par le climat ambiant. Toutefois, Daniel Riolo estime que les critiques récurrentes de Jérôme Rothen et Christophe Dugarry sur RMC ont largement contribué à faire craquer le technicien italien.

Le mois de janvier a provoqué une véritable crise à l'OM qui a débouché sur le départ de Roberto De Zerbi, désormais entraîneur de Tottenham. Une décisions assez surprenante compte tenu du fait que le technicien italien semblait très attaché au club phocéen. Mais l'ancien coach de Brighton n'avait pas été épargné par les critiques durant son passage à l'OM, notamment sur les ondes de RMC. L'émission Rothen s'enflamme a été plusieurs fois pointée du doigt, notamment en Italie, pour les critiques parfois très virulentes de Christophe Dugarry et Jérôme Rothen à l'égard de Roberto De Zerbi. Et Daniel Riolo, pourtant lui aussi journaliste sur RMC, estime que l'émission de l'ancien joueur du PSG a largement contribué à faire craquer Roberto De Zerbi.

Riolo balance sur Rothen s'enflamme « De Zerbi, il y a beaucoup de choses qui l'ont rendu fou dans son truc de "je fais attention à tout ce qui se dit". Personne n'a réussi à lui dire d’arrêter de regarder tout ce qui se disait. Ce n’est pas un mystère, l'émission de Jérôme [Rothen] a quasiment plombé De Zerbi. Je n’accuse personne, c'est un constat », lance-t-il dans un premier temps au micro de l'After Foot avant de poursuivre.