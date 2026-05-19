«C’est ma vie le PSG» : Un joueur s’annonce à Paris pour longtemps ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en titre, le PSG dispose d’un effectif de grande qualité et surtout très jeune. Considéré comme un très grand talent, Ibrahim Mbaye (18 ans) s’est exprimé sur son attachement envers son club formateur ce mardi. L’ailier sénégalais n’a pas hésité à déclarer sa flamme au club de la capitale.

Le PSG est tourné vers l’avenir. Depuis plusieurs années, le club de la capitale tente d’intégrer les meilleurs éléments de son centre de formation vers l’équipe première. Ainsi, en 2024, Luis Enrique décidait de lancer Ibrahim Mbaye en championnat. Depuis, le crack né en 2008 a pu intégrer la rotation du PSG, et confirme que ce dernier dispose d’un vrai potentiel. Présent sur une diffusion live du streameur Evanv77 ce mardi, l’international Sénégalais a rappelé tout son attachement au club parisien.

« Mon club de rêve? Je suis Parisien, y a tout ici, c'est ma vie le PSG » « Mon club de rêve? Je suis Parisien, y a tout ici, c'est ma vie le PSG j'aime trop le PSG », a ainsi confié le natif de Trappes. Ibrahim Mbaye semble donc vouloir s’installer dans la durée au PSG, lui qui est fortement convoité sur le marché des transferts. Selon les médias anglo-saxons, Aston Villa aimerait beaucoup le recruter cet été. Le PSG avait effectué un gros travail en interne il y a quelques années afin que Mbaye signe son premier contrat professionnel à Paris. Après une deuxième partie de saison difficile ces dernières semaines, le numéro 49 a été responsabilisé en obtenant du temps de jeu sur les derniers matchs. En avril, Luis Enrique l’avait félicité après son match face au FC Nantes (3-0).