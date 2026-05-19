Equipe de France : Ce joueur qui a tout fait pour convaincre Didier Deschamps

Axel Cornic

Le 14 mai derniers, tous les yeux étaient tournés vers Didier Deschamps, qui dans le journal télévisé de 20h de TF1 a annoncé la liste des 26 joueurs qui l’accompagneront à la Coupe du monde 2027. Et il y a eu quelques surprises, avec notamment Lucas Digne, qui va disputer une nouvelle fois la compétition mondiale douze ans après sa grande première au Brésil, en 2014.

Les débats faisaient rage concernant la tant attendue liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde. Un suspense finalement coupé par Didier Deschamps, qui a levé le voile sur l’équipe de France qui ira en Amérique du Nord et au Mexique cet été. Et comme souvent, on a eu droit à de très belles histoires...

De retour douze ans après C’est le cas de Lucas Digne, qui a décidé de publier sur Instagram une vidéo le montrant lui et ses enfants devant le JT de 20h de TF1. Il a ainsi appris sa convocation en famille, suscitant d’ailleurs énormément de réactions sur le réseau social. « Ils ne mesurent peut-être pas encore l’importance de cette soirée… mais la fierté dans leurs yeux vaut déjà tout » a écrit l’international français, sous cette vidéo. « Derrière chaque rêve, il y a des années de travail, de sacrifices et de patience. Ne jamais arrêter d’y croire ».