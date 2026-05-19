«Le sujet est clos» : Un crack de Premier League recale le Portugal pour jouer avec l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une rumeur qui a largement été commentée ces derniers jours. La presse portugaise a effectivement révélé que Roberto Martinez avait entamé des démarches pour convoquer Eli Kroupi Junior avec le Portugal à la Coupe du monde. Mais le sélectionneur portugais assure toutefois que l'attaquant de Bournemouth veut jouer pour l'équipe de France.

Lundi, à la veille de l'annonce de la liste du Portugal pour la Coupe du monde 2026, la presse portugaise lâchait une petite bombe, assurant que Roberto Martinez réfléchissait à convoquer Eli Kroupi Junior, auteur d'une très belle première saison à Bournemouth. Grâce à ses origines familiales, l'ancien joueur de Lorient est éligible pour la France, la Côte d'Ivoire et le Portugal comme l'a rappelé A Bola. Mais finalement, Roberto Martinez a renoncé à le convoquer.

Roberto Martinez confirme avoir tenté le coup pour Eli Kroupi Présent en conférence de presse afin de dévoiler sa liste pour la Coupe du monde, le sélectionneur du Portugal a toutefois confirmé avoir songé à convoquer Eli Kroupi Junior. « Je suis content parce qu’avec notre cellule à la fédération, on était dessus avant que les infos ne sortent. Avant le stage du mois de mars, on s’est rapproché de lui », révèle Roberto Martinez devant les médias.