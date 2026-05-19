«Le sujet est clos» : Un crack de Premier League recale le Portugal pour jouer avec l'équipe de France !

C'est une rumeur qui a largement été commentée ces derniers jours. La presse portugaise a effectivement révélé que Roberto Martinez avait entamé des démarches pour convoquer Eli Kroupi Junior avec le Portugal à la Coupe du monde. Mais le sélectionneur portugais assure toutefois que l'attaquant de Bournemouth veut jouer pour l'équipe de France.
Lundi, à la veille de l'annonce de la liste du Portugal pour la Coupe du monde 2026, la presse portugaise lâchait une petite bombe, assurant que Roberto Martinez réfléchissait à convoquer Eli Kroupi Junior, auteur d'une très belle première saison à Bournemouth. Grâce à ses origines familiales, l'ancien joueur de Lorient est éligible pour la France, la Côte d'Ivoire et le Portugal comme l'a rappelé A Bola. Mais finalement, Roberto Martinez a renoncé à le convoquer.
Roberto Martinez confirme avoir tenté le coup pour Eli Kroupi
Présent en conférence de presse afin de dévoiler sa liste pour la Coupe du monde, le sélectionneur du Portugal a toutefois confirmé avoir songé à convoquer Eli Kroupi Junior. « Je suis content parce qu’avec notre cellule à la fédération, on était dessus avant que les infos ne sortent. Avant le stage du mois de mars, on s’est rapproché de lui », révèle Roberto Martinez devant les médias.
«Il voulait jouer pour la France»
Et s'il a renoncé à poursuivre les discussions avec l'attaquant de Bournemouth, il y a une raison très simple, sa volonté de jouer pour l'équipe de France. « Mais une chose est d’accompagner les joueurs qui peuvent porter le maillot du Portugal, une autre est la volonté du joueur. Et dans ce cas-là, Junior voulait jouer pour la France. On le respecte et le sujet est clos », conclut Roberto Martinez. Alors qu'il n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde, Eli Kroupi Junior mise donc sur le long terme. Il faut dire qu'à seulement 19 ans, il a encore le temps de rêver à une carrière en Bleus. Et pourquoi pas dès le mois de septembre avec un nouveau sélectionneur ?