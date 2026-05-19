Transferts : Christophe Urios fait une annonce de taille sur le mercato de Clermont !

À quelques semaines de la fin de l’exercice 2025-2026, Clermont a très probablement déjà clôturé son mercato. Sept nouveaux joueurs ont déjà été recrutés, mais il ne devrait pas y en avoir d’autres, à moins d’une surprise. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’entraîneur de l’ASM, Christophe Urios.

« Ces trois joueurs vont nous apporter de la densité dans notre effectif à des postes stratégiques »

« Ces trois joueurs vont nous apporter de la densité dans notre effectif à des postes stratégiques et nous aider à progresser », s’était réjouit Christophe Urios après l’officialisation des arrivées de Baptiste Germain, Justin Bouraux et Peniami Narisia. « Baptiste est encore un jeune joueur puisqu’il n’a que 25 ans, mais il possède déjà une très solide expérience avec plus de 120 matchs en Pro et des expériences dans de grands clubs (Bordeaux, Toulouse, Biarritz et Bayonne). C’est un joueur de caractère, très offensif qui aime animer autour de lui, que j’ai coaché à ses débuts à l’UBB et qui a depuis beaucoup muri en tant qu’homme et joueur. C’est un vrai compétiteur, le genre de garçon que j’apprécie et qui a, en plus, la particularité d’être polyvalent à l’ouverture et d’être un excellent buteur tout en étant dans un registre différent de Baptiste et Lucas. Justin est lui aussi très jeune et pourtant très expérimenté. Depuis ses 20 ans, il est à la baguette du jeu d’Oyonnax avec un style offensif, du caractère et l’autorité pour mener son équipe avec un jeu au pied très sûr, aussi bien dans le jeu de déplacement que face aux perches (deuxième réalisateur de Pro D2 cette année avec déjà 253 points inscrits, 10 par match en moyenne). Nous avions besoin d’un garçon solide aux côtés de Harry, un vrai spécialiste du poste qui pourra encore évoluer à ses côtés. Enfin, Peni possède une solide expérience du championnat après des passages au Racing et à Brive. Cela fait 10 ans qu’il évolue en France et possède le statut JIFF. C’est un garçon avec un gros tempérament, agressif, redoutable plaqueur et très actif balle en mains. Il coche toutes les cases pour venir renforcer notre effectif pour la saison prochaine. »