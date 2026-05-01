Trois transferts officialisés à Clermont : Christophe Urios présente ses nouveaux joueurs !

Vainqueur à Toulouse dimanche, Clermont espère toujours accrocher la deuxième place du classement afin d'accéder directement aux demi-finales du Top 14. Cela n'empêche toutefois pas Christophe Urios de préparer l'avenir en annonçant déjà trois nouveaux joueurs pour la saison prochaine.
Lancé dans une fin de saison haletante, l'ASM Clermont, qui vient de réussir l'exploit de s'imposer à Toulouse, peut toujours espérer accrocher la deuxième place et se qualifier directement pour les demi-finales du Top 14. La bataille s'annonce acharnée face à Pau, Montpellier, l'UBB ou encore face aux deux clubs parisiens, le Stade Français et le Racing 92. Néanmoins, en coulisses, les Auvergnats préparent déjà la saison prochaine avec pour ambition de continuer à progresser. Dans cette optique, Clermont a officialisé la signature de trois nouveaux joueurs. « Les dirigeants clermontois viennent d’officialiser 3 nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Le demi-de-mêlée bayonnais Baptiste Germain (25 ans) et les deux Oyomen Justin Bouraux (ouvreur, 24 ans) et Peniami Narisia (talonneur, 29 ans) porteront les couleurs de l’ASM Clermont Auvergne jusqu’en juin 2028 (option juin 2029) », peut-on lire dans le communiqué du club. Et Christophe Urios présente ses trois futurs joueurs.
Clermont annonce trois nouveaux joueurs
« Ces trois joueurs vont nous apporter de la densité dans notre effectif à des postes stratégiques et nous aider à progresser. Baptiste est encore un jeune joueur puisqu’il n’a que 25 ans, mais il possède déjà une très solide expérience avec plus de 120 matchs en Pro et des expériences dans de grands clubs (Bordeaux, Toulouse, Biarritz et Bayonne). C’est un joueur de caractère, très offensif qui aime animer autour de lui, que j’ai coaché à ses débuts à l’UBB et qui a depuis beaucoup muri en tant qu’homme et joueur. C’est un vrai compétiteur, le genre de garçon que j’apprécie et qui a, en plus, la particularité d’être polyvalent à l’ouverture et d’être un excellent buteur tout en étant dans un registre différent de Baptiste et Lucas », confie-t-il dans un premier temps sur le situe officiel du club avant de poursuivre.
«Ces trois joueurs vont nous apporter de la densité dans notre effectif»
« Justin est lui aussi très jeune et pourtant très expérimenté. Depuis ses 20 ans, il est à la baguette du jeu d’Oyonnax avec un style offensif, du caractère et l’autorité pour mener son équipe avec un jeu au pied très sûr, aussi bien dans le jeu de déplacement que face aux perches (deuxième réalisateur de Pro D2 cette année avec déjà 253 points inscrits, 10 par match en moyenne). Nous avions besoin d’un garçon solide aux côtés de Harry, un vrai spécialiste du poste qui pourra encore évoluer à ses côtés. Enfin, Peni possède une solide expérience du championnat après des passages au Racing et à Brive. Cela fait 10 ans qu’il évolue en France et possède le statut JIFF. C’est un garçon avec un gros tempérament, agressif, redoutable plaqueur et très actif balle en mains. Il coche toutes les cases pour venir renforcer notre effectif pour la saison prochaine », ajoute Christophe Urios.