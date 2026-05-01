Trois transferts officialisés à Clermont : Christophe Urios présente ses nouveaux joueurs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur à Toulouse dimanche, Clermont espère toujours accrocher la deuxième place du classement afin d'accéder directement aux demi-finales du Top 14. Cela n'empêche toutefois pas Christophe Urios de préparer l'avenir en annonçant déjà trois nouveaux joueurs pour la saison prochaine.

Lancé dans une fin de saison haletante, l'ASM Clermont, qui vient de réussir l'exploit de s'imposer à Toulouse, peut toujours espérer accrocher la deuxième place et se qualifier directement pour les demi-finales du Top 14. La bataille s'annonce acharnée face à Pau, Montpellier, l'UBB ou encore face aux deux clubs parisiens, le Stade Français et le Racing 92. Néanmoins, en coulisses, les Auvergnats préparent déjà la saison prochaine avec pour ambition de continuer à progresser. Dans cette optique, Clermont a officialisé la signature de trois nouveaux joueurs. « Les dirigeants clermontois viennent d’officialiser 3 nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Le demi-de-mêlée bayonnais Baptiste Germain (25 ans) et les deux Oyomen Justin Bouraux (ouvreur, 24 ans) et Peniami Narisia (talonneur, 29 ans) porteront les couleurs de l’ASM Clermont Auvergne jusqu’en juin 2028 (option juin 2029) », peut-on lire dans le communiqué du club. Et Christophe Urios présente ses trois futurs joueurs.

Clermont annonce trois nouveaux joueurs « Ces trois joueurs vont nous apporter de la densité dans notre effectif à des postes stratégiques et nous aider à progresser. Baptiste est encore un jeune joueur puisqu’il n’a que 25 ans, mais il possède déjà une très solide expérience avec plus de 120 matchs en Pro et des expériences dans de grands clubs (Bordeaux, Toulouse, Biarritz et Bayonne). C’est un joueur de caractère, très offensif qui aime animer autour de lui, que j’ai coaché à ses débuts à l’UBB et qui a depuis beaucoup muri en tant qu’homme et joueur. C’est un vrai compétiteur, le genre de garçon que j’apprécie et qui a, en plus, la particularité d’être polyvalent à l’ouverture et d’être un excellent buteur tout en étant dans un registre différent de Baptiste et Lucas », confie-t-il dans un premier temps sur le situe officiel du club avant de poursuivre.