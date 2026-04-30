Antoine Dupont victime du «syndrome Michalak» : Le Stade Toulousain reconnait un problème

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin du Tournoi des VI Nations, qu'il a une nouvelle fois remporté avec le XV de France, Antoine Dupont semble connaître un petit coup de mou. Entraîneur des trois quarts du Stade Toulousain, Clément Poitrenaud en est d'ailleurs conscient, mais cela ne l'inquiète absolument pas.

De retour à un très bon niveau en fin d'année pour sa reprise de la compétition après avoir connu une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont avait même réussi à remporter le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Cependant, depuis qu'il a retrouvé le Stade Toulousain après cette coupure internationale, le capitaine des Bleus est loin de son meilleur niveau, au point que Paul Graou lui ait été préféré contre Clermont dernièrement. Interrogé sur le sujet, Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois quarts du Stade Toulousain, ne semble toutefois pas particulièrement inquiet de la situation et estime qu'Antoine Dupont est victime du « syndrome Michalak ».

Clément Poitrenaud évoque le cas Antoine Dupont « C'est toujours pareil. C'est le syndrome (Frédéric) Michalak. Comme je dis souvent, il a montré tellement de choses incroyables que dès que tu es un peu moins bon, on te dit médiocre. Mais il est resté quand même un des meilleurs 10 du monde. Antoine, c'est un peu pareil », confie-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.