Antoine Dupont victime du «syndrome Michalak» : Le Stade Toulousain reconnait un problème

Depuis la fin du Tournoi des VI Nations, qu'il a une nouvelle fois remporté avec le XV de France, Antoine Dupont semble connaître un petit coup de mou. Entraîneur des trois quarts du Stade Toulousain, Clément Poitrenaud en est d'ailleurs conscient, mais cela ne l'inquiète absolument pas.
De retour à un très bon niveau en fin d'année pour sa reprise de la compétition après avoir connu une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont avait même réussi à remporter le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Cependant, depuis qu'il a retrouvé le Stade Toulousain après cette coupure internationale, le capitaine des Bleus est loin de son meilleur niveau, au point que Paul Graou lui ait été préféré contre Clermont dernièrement. Interrogé sur le sujet, Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois quarts du Stade Toulousain, ne semble toutefois pas particulièrement inquiet de la situation et estime qu'Antoine Dupont est victime du « syndrome Michalak ».
Clément Poitrenaud évoque le cas Antoine Dupont
« C'est toujours pareil. C'est le syndrome (Frédéric) Michalak. Comme je dis souvent, il a montré tellement de choses incroyables que dès que tu es un peu moins bon, on te dit médiocre. Mais il est resté quand même un des meilleurs 10 du monde. Antoine, c'est un peu pareil », confie-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.
«C'est toujours pareil. C'est le syndrome Michalak»
« Tout le monde est très dur avec lui. Ce que je peux comprendre, c'est lié à son statut et il l'assume complètement. Maintenant, nous, on connaît sa valeur et on sait que, en l'accompagnant, comme on l'a toujours fait, il vous redonnera à nouveau satisfaction, j'espère. Ça a beau être un extraterrestre, ça l'a été pendant des années et ça continuera de l'être, je ne suis pas inquiet, il est dépendant des mecs autour de lui. Et Antoine, qui nous a sauvé tant de fois, ne l’a pas fait cette fois. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Juste à se remettre collectivement en ordre de marche pour bien aborder la fin du Top 14 », ajoute Clément Poitrenaud.