«C'est le seul qui s'est intéressé à moi» : Un joueur raconte son transfert au Stade Toulousain

Contraint de quitter les Wasps en 2022, le club londonien étant placé en redressement judiciaire avant sa liquidation, Jack Willis a parfaitement rebondi en signant au Stade Toulousain. Et d'ailleurs, à en croire le troisième ligne anglais, les Rouge et Noir étaient les seuls à avoir manifesté leur intérêt.
En 2022, Jack Willis, comme tous ses coéquipiers de l'époque, a été contraint de quitter les Wasps, le club londonien s'étant retrouvé en redressement judiciaire avant sa liquidation définitive. Licencié, le troisième ligne anglais s'est donc retrouvé sur le marché. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, Jack Willis ne s'est pas retrouvé face à un énorme choix pour son nouveau club.
«En Angleterre, il n’y avait pas grand-chose»
Invité du podcast For the Love of Rugby, Jack Willis raconte son départ d'Angleterre. « À l’époque, j’échangeais avec mon agent quand la situation était très compliquée aux Wasps », rappelle-t-il avant de reconnaître que « en Angleterre, il n’y avait pas grand-chose ». Par conséquent, le troisième ligne anglais reconnaît que « le seul club qui s’est intéressé à moi est Toulouse, je pense que l’on devrait participer à cette visio ». Et l'Anglais est très reconnaissant envers le Stade Toulousain au point d'avoir prolongé jusqu'en 2029 et compte bien y rester puisqu'il a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2023. Un choix qu'il ne regrette pas.
«Le seul club qui s’est intéressé à moi est Toulouse»
« Je pense qu’il y aura toujours une partie de moi qui, avec le recul, estimera que j’aurais pu faire davantage sur la scène internationale. Je ne regrette pas ma décision de rester ici. Vu la façon dont les choses se sont passées chez les Wasps, je n’ai pas choisi de quitter l’Angleterre, mais je choisis de rester. J’adore être ici et j’ai choisi de rester, c’est la première chose. Je ne regrette pas. En tant qu’athlète, en tant que compétiteur, je ne pense pas avoir montré la meilleure version de Jack Willis sous le maillot de l’Angleterre et je pense qu’il y a des raisons à cela que j’analyse, pour moi, où j’aurais pu faire mieux. Vu la façon dont la Coupe du monde s’est déroulée en 2023, je n’ai pas beaucoup joué, mais je pense avoir mûri en tant que joueur et en tant que personne. Je pense que je pourrais apporter davantage aujourd’hui, mais lorsque j’ai signé ce contrat à long terme, je comprenais ce que cela impliquait d’un point de vue international et il faut l’accepter, sinon, pourquoi s’engager à ce moment-là ? », ajoute Jack Willis.