«C'est le seul qui s'est intéressé à moi» : Un joueur raconte son transfert au Stade Toulousain

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de quitter les Wasps en 2022, le club londonien étant placé en redressement judiciaire avant sa liquidation, Jack Willis a parfaitement rebondi en signant au Stade Toulousain. Et d'ailleurs, à en croire le troisième ligne anglais, les Rouge et Noir étaient les seuls à avoir manifesté leur intérêt.

En 2022, Jack Willis, comme tous ses coéquipiers de l'époque, a été contraint de quitter les Wasps, le club londonien s'étant retrouvé en redressement judiciaire avant sa liquidation définitive. Licencié, le troisième ligne anglais s'est donc retrouvé sur le marché. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, Jack Willis ne s'est pas retrouvé face à un énorme choix pour son nouveau club.

Dans le podcast For "The Love of Rugby", Jack Willis a partagé son sentiment sur le fait de ne plus porter le maillot du XV de la Rose après avoir débarqué au Stade Toulousain en 2022. Le troisième ligne anglais assure avoir fait la paix avec ce choix et ne regrette pas d'avoir… pic.twitter.com/uGn7xh5Ff1 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 27, 2026

«En Angleterre, il n’y avait pas grand-chose» Invité du podcast For the Love of Rugby, Jack Willis raconte son départ d'Angleterre. « À l’époque, j’échangeais avec mon agent quand la situation était très compliquée aux Wasps », rappelle-t-il avant de reconnaître que « en Angleterre, il n’y avait pas grand-chose ». Par conséquent, le troisième ligne anglais reconnaît que « le seul club qui s’est intéressé à moi est Toulouse, je pense que l’on devrait participer à cette visio ». Et l'Anglais est très reconnaissant envers le Stade Toulousain au point d'avoir prolongé jusqu'en 2029 et compte bien y rester puisqu'il a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2023. Un choix qu'il ne regrette pas.