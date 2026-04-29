Top 14 - UBB : «On l’a snobé», quand un club français ratait le transfert de Matthieu Jalibert !

Pierrick Levallet

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Top 14, Matthieu Jalibert fait le bonheur de l’UBB. Mais avant de se révéler sous les couleurs bordelaise, le demi d’ouverture de 27 ans a été proposé à un autre club français. Et ce dernier a avoué l’avoir snobé avant qu’il ne se fasse un nom.

Le Top 14 regorge de nombreux talents, et Matthieu Jalibert en fait partie. Le demi d’ouverture de 27 ans est considéré comme l’un des meilleurs à son poste et fait le bonheur de l’UBB. Formé à Bordeaux, l’international français aurait toutefois pu faire ses gammes dans un autre club français. Mais ce dernier a avoué l’avoir recalé, ne croyant visiblement pas en son potentiel.

Matthieu Jalibert 🤝 Louis Bielle-Biarrey



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«On nous l’a proposé au SA XV à l’époque» « Il y a une dizaine d’années, on avait été sollicité par le responsable de la formation à Bordeaux qui nous disait ‘on a un petit jeune là, c’est Jalibert’. On nous l’a proposé au SA XV à l’époque. Avec Manu Geoffroy (Ndlr. Ancien dirigeant du club), on a snobé... » avait ainsi expliqué le président Didier Pitcho dans des propos rapportés par Charente Libre. Le dirigeant du SA XV avait d'ailleurs avoué préféré Romain Ntamack à Matthieu Jalibert.