Top 14 - «J’ai très vite été convaincu» : Avant Gaël Fickou, le RC Toulon a bouclé un transfert inattendu !

Le RC Toulon se veut plutôt actif sur le mercato en ce moment. Les Rouge-et-Noir ont déjà bouclé plusieurs arrivées, dont celle de Gaël Fickou. Mais avant de mettre la main sur le centre du Racing 92, le club toulonnais a officialisé la venue de Rabah Slimani. Et ce dernier a avoué qu’il ne s’attendait pas à l’intérêt du RC Toulon à son égard.
Le RC Toulon est déjà en train de préparer la saison prochaine. Les Rouge-et-Noir veulent être un adversaire sérieux en Top 14, et se sont donc montrés actifs sur le mercato ces dernières semaines. Les dirigeants toulonnais ont notamment réussi à attirer Gaël Fickou, qui débarquera à l’issue de la saison. Mais avant de finaliser l’arrivée du centre du Racing 92, le RC Toulon a bouclé le transfert de Rabah Slimani. Pourtant, ce dernier ne s’attendait pas du tout à l’intérêt du club de Top 14 à son égard.
«Ça m’a marqué, ça m’a touché»
« D’abord, Toulon, c’est un club qui a une histoire et un palmarès incroyable. Un club qui dégage une forte aura. Et ensuite, j’ai été flatté que ses dirigeants s’intéressent à moi. Ça m’a marqué, ça m’a touché. J’ai très vite été convaincu » a d’abord confié Rabah Slimani dans des propos rapportés par Rugbyrama.
«Beaucoup vont penser que c’est une préretraite, mais ce n’est pas le cas»
« Retrouver le Top 14, c’est un vrai défi. C’est un championnat dense, où les coachs se cassent la tête chaque semaine pour aligner une équipe performante et cohérente. Je sais que beaucoup vont penser que c’est une préretraite, mais ce n’est pas le cas. Je suis là pour apporter mon expérience. Ça fait des années qu’on me dit : "C’est la préretraite." Résultat : la saison dernière, j’ai fait 23 matchs et j’ai fini avec un titre » a ensuite ajouté le pilier droit de 36 ans. À voir maintenant si sa nouvelle aventure en Top 14 sera une réussite après ses passages au Stade Français (2009-2017) et à l’ASM Clermont Auvergne (2017-2024).