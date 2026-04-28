Top 14 - «J’ai très vite été convaincu» : Avant Gaël Fickou, le RC Toulon a bouclé un transfert inattendu !

Pierrick Levallet

Le RC Toulon se veut plutôt actif sur le mercato en ce moment. Les Rouge-et-Noir ont déjà bouclé plusieurs arrivées, dont celle de Gaël Fickou. Mais avant de mettre la main sur le centre du Racing 92, le club toulonnais a officialisé la venue de Rabah Slimani. Et ce dernier a avoué qu’il ne s’attendait pas à l’intérêt du RC Toulon à son égard.

Le RC Toulon est déjà en train de préparer la saison prochaine. Les Rouge-et-Noir veulent être un adversaire sérieux en Top 14, et se sont donc montrés actifs sur le mercato ces dernières semaines. Les dirigeants toulonnais ont notamment réussi à attirer Gaël Fickou, qui débarquera à l’issue de la saison. Mais avant de finaliser l’arrivée du centre du Racing 92, le RC Toulon a bouclé le transfert de Rabah Slimani. Pourtant, ce dernier ne s’attendait pas du tout à l’intérêt du club de Top 14 à son égard.

«Ça m’a marqué, ça m’a touché» « D’abord, Toulon, c’est un club qui a une histoire et un palmarès incroyable. Un club qui dégage une forte aura. Et ensuite, j’ai été flatté que ses dirigeants s’intéressent à moi. Ça m’a marqué, ça m’a touché. J’ai très vite été convaincu » a d’abord confié Rabah Slimani dans des propos rapportés par Rugbyrama.