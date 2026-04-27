Un nouveau contrat à l’UBB : Le «très gros coup» confirmé avec Louis Bielle-Biarrey !

Pierrick Levallet

Le rugby français a trouvé son nouveau phénomène après Antoine Dupont. La cote de Louis Bielle-Biarrey est en train de grimper en flèche dans l’Hexagone. L’UBB travaillerait d’ailleurs sur la prolongation de l’ailier de 22 ans. Et la tendance semble se confirmer pour l’extension du bail du joueur du XV de France.

Et si le rugby français tenait en Louis Bielle-Biarrey son nouveau phénomène après Antoine Dupont ? Sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations pour la deuxième année consécutive avec le XV de France, l’ailier de 22 ans voit sa cote de popularité grimper en flèche. Il faut dire que l’international français ne cesse d’impressionner sous les ordres de Fabien Galthié ou sous les couleurs de l’UBB. Le club bordelais travaillerait d’ailleurs sur sa prolongation, et la tendance se confirme de plus en plus.

Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey recale déjà deux clubs de Top 14 ? https://t.co/T0IqF0wJ3j — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

La prolongation de Louis Bielle-Biarrey à l'UBB se confirme Après RMC Sport et Le Parisien, Midi Olympique explique que l’UBB serait favorite pour l’avenir de Louis Bielle-Biarrey. Une extension de bail serait réellement dans les tuyaux, l’engagement actuel du joueur expirant en 2027. Le bi-hebdomadaire précise que sa signature chez les Unionistes serait un « très gros coup » dans la rubrique des transferts. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre les deux parties, notamment sur le plan financier.