Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey recale déjà deux clubs de Top 14 ?

Pierrick Levallet

Considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, Louis Bielle-Biarrey attise naturellement l’intérêt de quelques clubs en Top 14. Son contrat à l’UBB expire en 2027, alors certaines équipes veulent réaliser un bon coup avec la pépite du XV de France. L’ailier de 22 ans aurait toutefois déjà recalé deux pensionnaires du championnat de France.

Après Antoine Dupont, le rugby français tient son nouveau phénomène avec Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de 22 ans, sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations pour la seconde année consécutive, fait le bonheur de l’UBB et du XV de France. Mais son contrat expire en 2027 et pour le moment, le joueur n’a toujours pas prolongé. Certains clubs de Top 14 voudraient donc réaliser un joli coup en l’enrôlant à moindre coût. Seulement, deux équipes du championnat de France ont déjà été recalées.

Louis Bielle-Biarrey est remonté. Très remonté. pic.twitter.com/GLVN5mwa63 — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) April 5, 2026

Le Stade Français et la Section Paloise déjà out pour Bielle-Biarrey ? D’après les informations de Rugby Pass, la Section Paloise et le Stade Français sembleraient hors-course pour Louis Bielle-Biarrey. Le joueur a donné sa priorité à une prolongation à l’UBB, où le projet sportif lui plaît. Le phénomène du XV de France voudrait poursuivre l'aventure en Gironde. Des discussions seraient d'ailleurs prévues pour discuter d'une extension de bail. Reste maintenant à voir si l’ailier français parviendra à se mettre d’accord avec le club bordelais autour d’un nouveau contrat avant que les autres prétendants ne puissent dégainer leurs offres le 1er juillet.