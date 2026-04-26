Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey recale déjà deux clubs de Top 14 ?

Considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, Louis Bielle-Biarrey attise naturellement l’intérêt de quelques clubs en Top 14. Son contrat à l’UBB expire en 2027, alors certaines équipes veulent réaliser un bon coup avec la pépite du XV de France. L’ailier de 22 ans aurait toutefois déjà recalé deux pensionnaires du championnat de France.
Après Antoine Dupont, le rugby français tient son nouveau phénomène avec Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de 22 ans, sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations pour la seconde année consécutive, fait le bonheur de l’UBB et du XV de France. Mais son contrat expire en 2027 et pour le moment, le joueur n’a toujours pas prolongé. Certains clubs de Top 14 voudraient donc réaliser un joli coup en l’enrôlant à moindre coût. Seulement, deux équipes du championnat de France ont déjà été recalées.
Le Stade Français et la Section Paloise déjà out pour Bielle-Biarrey ?
D’après les informations de Rugby Pass, la Section Paloise et le Stade Français sembleraient hors-course pour Louis Bielle-Biarrey. Le joueur a donné sa priorité à une prolongation à l’UBB, où le projet sportif lui plaît. Le phénomène du XV de France voudrait poursuivre l'aventure en Gironde. Des discussions seraient d'ailleurs prévues pour discuter d'une extension de bail. Reste maintenant à voir si l’ailier français parviendra à se mettre d’accord avec le club bordelais autour d’un nouveau contrat avant que les autres prétendants ne puissent dégainer leurs offres le 1er juillet.
Bielle-Biarrey a fixé une condition pour sa prolongation à l'UBB
Louis Bielle-Biarrey aurait fixé une condition. Le Parisien révélait que l’international français voulait avoir un contrat évolutif pour se rapprocher des plus gros salaires du club. Pour le moment, Matthieu Jalibert perçoit plus du double des émoluments de LBB. Le demi d’ouverture touche 850 000 par an, contre 350 000€ pour Louis Bielle-Biarrey. L’UBB devra donc chercher à lui offrir une revalorisation salariale tout en se méfiant du salary cap. Affaire à suivre...