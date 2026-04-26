«Je ne l’envie pas du tout» : Thomas Ramos balance sur la vie privée de Kylian Mbappé et des stars du foot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Épiées de toute part, les stars de football peuvent difficilement échapper aux fans et aux paparazzis. Un mode de vie que n’envie « pas du tout » Thomas Ramos, rugbyman au Stade Toulousain, évoquant notamment un épisode qu’a récemment connu Kylian Mbappé.

La vie de footballeur ne présente pas que des avantages. Les faits et gestes de certains grands noms de la discipline sont épiés, comme c’est le cas pour Kylian Mbappé qui, malgré sa discrétion, n’a pas réussi à garder secret son rapprochement avec l’actrice espagnole Ester Exposito. Un mode de vie dont se passe volontiers Thomas Ramos, figure phare du rugby français, qui est revenu sur le sujet dans un entretien accordé au Parisien.

Grand espoir du Stade Toulousain, Kalvin Gourgues se lâche sur sa situation : «Je ne suis pas indiscutable» https://t.co/77knRGyvGA — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« Être fliqué même en vacances, je ne l’envie pas du tout » « Je ne vais pas dire que les footballeurs gagnent trop d’argent. S’ils l’ont, c’est qu’ils le méritent. Pour certains, ça n’est pas facile d’aller faire des courses ou même d’aller dîner dehors. Quand je vois qu’un international français a été pris en photo dans un restaurant alors qu’il était privatisé (Kylian Mbappé en compagnie de l’actrice Ester Exposito)… Être fliqué même en vacances, je ne l’envie pas du tout, confie Thomas Ramos. Maintenant, ce que je trouve génial dans le foot, ce sont les célébrations. Au rugby, on n’est pas trop là-dedans. Mais quand vous voyez les vibrations et le lien que ça procure entre les joueurs et le public… C’est fort. »