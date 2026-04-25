Grand espoir du Stade Toulousain, Kalvin Gourgues se lâche sur sa situation : «Je ne suis pas indiscutable»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 21 ans, Kalvin Gourgues fait partie des grands espoirs du rugby français. D'ailleurs, il a remporté le Tournoi des VI Nations avec le XV de France cette année. Mais ce n'est pas encore suffisant pour être indiscutable au Stade Toulousain comme il l'explique lui-même.

Depuis quelques saisons désormais, le Stade Toulousain n'hésite plus à lancer de jeunes joueurs afin de préparer l'avenir. Kalvin Gourgues entre clairement dans cette catégorie. Du haut de ses 21 ans, le natif d'Aucamville, arrivé en 2017 dans les équipes de jeunes des Rouge-et-Noir, s'est imposé cette saison dans l'équipe d'Ugo Mola, ce qui lui a même permis de faire partie du groupe du XV de France qui a remporté le Tournoi des VI Nations. Néanmoins, Kalvin Gourgues refuse d'estimer qu'il est déjà indiscutable à Toulouse.

LA TRAVERSÉE DE TERRAIN DE KALVIN GOURGUES 🤯



Il marque le dernier essai de cette rencontre dominée par les Bordelais 🔥#UBBST pic.twitter.com/YutaAH478d — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 22, 2026

Kalvin Gourgues est conscient de son statut « Je suis loin d’avoir un statut de titulaire indiscutable, je me bats chaque semaine pour être présent dans le groupe à chaque match. Je suis très heureux de pouvoir m’épanouir sur le terrain et aux entraînements. Je touche ma tête et j’espère que je ne connaîtrai pas trop de blessures. Je prends du plaisir à jouer chaque semaine avec des joueurs comme ça et je ne me pose pas trop de questions quant à la suite », confie-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique, avant de poursuivre.