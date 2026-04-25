Grand espoir du Stade Toulousain, Kalvin Gourgues se lâche sur sa situation : «Je ne suis pas indiscutable»

Du haut de ses 21 ans, Kalvin Gourgues fait partie des grands espoirs du rugby français. D'ailleurs, il a remporté le Tournoi des VI Nations avec le XV de France cette année. Mais ce n'est pas encore suffisant pour être indiscutable au Stade Toulousain comme il l'explique lui-même.
Depuis quelques saisons désormais, le Stade Toulousain n'hésite plus à lancer de jeunes joueurs afin de préparer l'avenir. Kalvin Gourgues entre clairement dans cette catégorie. Du haut de ses 21 ans, le natif d'Aucamville, arrivé en 2017 dans les équipes de jeunes des Rouge-et-Noir, s'est imposé cette saison dans l'équipe d'Ugo Mola, ce qui lui a même permis de faire partie du groupe du XV de France qui a remporté le Tournoi des VI Nations. Néanmoins, Kalvin Gourgues refuse d'estimer qu'il est déjà indiscutable à Toulouse.
Kalvin Gourgues est conscient de son statut
« Je suis loin d’avoir un statut de titulaire indiscutable, je me bats chaque semaine pour être présent dans le groupe à chaque match. Je suis très heureux de pouvoir m’épanouir sur le terrain et aux entraînements. Je touche ma tête et j’espère que je ne connaîtrai pas trop de blessures. Je prends du plaisir à jouer chaque semaine avec des joueurs comme ça et je ne me pose pas trop de questions quant à la suite », confie-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique, avant de poursuivre.
«Je suis loin d’avoir un statut de titulaire indiscutable»
« Je suis certes assez jeune, mais au Stade toulousain on est très bien encadré par les plus anciens, qui sont là depuis longtemps. Ils ont eux aussi commencé très jeunes et c’est plutôt simple de jouer avec eux car ils sont très bienveillants. Malgré la forte concurrence, elle reste saine et je me sens bien dans ce groupe. Pour ce qui est de ma vie personnelle, je suis très bien entouré par mes proches, ma copine et mes amis. C’est tout cet entourage qui fait que je peux ne penser qu’au rugby toute la semaine en me donnant à fond », ajoute Kalvin Gourgues.