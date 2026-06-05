Mercato - OM : Mason Greenwood d’accord avec son prochain club, son contrat est déjà révélé

Alexis Brunet

Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood se rapproche de plus en plus d’un départ. Le club phocéen a besoin de vendre et l’Anglais, première valeur marchande de l’effectif, est donc le profil idéal pour renflouer les caisses marseillaises. Aux dernières nouvelles, il aurait d’ailleurs trouvé un accord avec Fenerbahçe pour un contrat portant sur les quatre prochaines saisons.

Encore une fois, le visage de l’OM d’une saison à une autre va beaucoup changer. Si le club phocéen voulait miser sur la stabilité avec l’arrivée de Stéphane Richard, cela ne sera finalement pas possible car Marseille a besoin de vendre. En proie à de grosses difficultés financières, la formation olympienne a mis tous ses joueurs sur le marché et si une offre satisfaisante arrive pour un élément, elle aura de grandes chances d’être acceptée.

Greenwood direction Fenerbahçe ? Pour récolter de l’argent au plus vite, l’OM va donc vendre certains de ses meilleurs joueurs, à commencer par Mason Greenwood. L’attaquant se rapproche de plus en plus d’un départ et ce vendredi le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu a affirmé que le candidat à la présidence de Fenerbahçe, Hakan Safi, a conclu un accord avec le Marseillais pour un contrat de quatre ans. S’il vient à être élu, l’ancien joueur de Manchester United pourrait donc rejoindre le club stambouliote, après deux saisons à Marseille.