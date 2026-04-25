Real Madrid : Un journaliste l'assure, Kylian Mbappé a échappé de peu au réglement de comptes !

Une prestation de Kylian Mbappé qui ne restera pas dans les annales de son aventure au Real Madrid. Certes, il n'a pas marqué et ne peut pas le faire à tous les matchs, mais c'est son attitude et son langage corporel qui ont vivement été pointés du doigt dans les médias ces dernières heures dans la foulée du nul concédé par le club merengue sur la pelouse du Betis Séville vendredi (1-1). Le journaliste Elton Mokolo est allé jusqu'à affirmer que Mbappé dispose d'une bonne étoile pour ne pas avoir été pris en grippe par ses coéquipiers.
Avec l'élimination en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (3-4) en milieu de semaine dernière, le Real Madrid n'avait dès lors plus qu'une seule chance d'éviter une saison blanche : rattraper le FC Barcelone qui caracole en tête de la Liga. En battant le Deportivo Alaves le week-end dernier (2-1), le Real Madrid maintenait l'écart avec le leader du championnat à 9 points. Néanmoins, ce nul concédé vendredi soir au Betis Séville (1-1) pourrait au FC Barcelone de creuser l'écart à 11 points en cas de victoire à Getafe ce samedi après-midi.
«Ses coéquipiers ont beaucoup de sang froid pour ne pas lui rentrer dedans avec son comportement»
Remplacé avant la fin du match à cause d'une gêne physique selon son entraîneur Alvaro Arbeloa en conférence de presse, Kylian Mbappé n'a clairement pas montré la meilleure version de lui-même avant ce changement. De quoi faire pester le journaliste Elton Mokolo qui intervient sur le Winamax FC et sur RMC. Par le biais de son compte X, il a fustigé l'attitude de Mbappé pendant le match au point où il serait chanceux que le reste du vestiaire ne l'ait pas réprimandé. « C’est un scandale son match. Et j’insiste sur le fait que ses coéquipiers ont beaucoup de sang froid pour ne pas lui rentrer dedans avec son comportement ».
«Quand il sentait qu'il allait perdre le ballon, il arrêtait de s'arracher. Il dribble un joueur, se fait rattraper par un autre et arrête son action»
Un discours qui fait écho a celui tenu par Edgar Groleau vendredi soir pendant la diffusion de l'After Foot sur les ondes de RMC. Le correspondant en Espagne du média a décortiqué plusieurs problèmes de comportement de la part du numéro 10 du Real Madrid. « Un nouveau cas de blessure et d'interrogations qui vont entourer Kylian Mbappé parce qu'il est sorti en fin de match en demandant le changement. Arbeloa a été interrogé sur ça et dit que lui-même ne sait pas ce qu'il a et qu'il avait a priori des douleurs. On ne sait pas trop, mais ça expliquerait beaucoup de choses de son match de ce soir. Tu voyais des actions où tu avais l'impression qu'il n'allait pas au bout de ses actions, quand il sentait qu'il allait perdre le ballon, il arrêtait de s'arracher. Il dribble un joueur, se fait rattraper par un autre et arrête son action. C'est très surprenant, très bizarre surtout quand on connaît le contexte de l'équipe en ce moment, éliminée de toutes les compétitions et que leur dernière chance est de mettre la pression sur le Barça en Liga ».