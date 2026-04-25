Real Madrid : Un journaliste l'assure, Kylian Mbappé a échappé de peu au réglement de comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une prestation de Kylian Mbappé qui ne restera pas dans les annales de son aventure au Real Madrid. Certes, il n'a pas marqué et ne peut pas le faire à tous les matchs, mais c'est son attitude et son langage corporel qui ont vivement été pointés du doigt dans les médias ces dernières heures dans la foulée du nul concédé par le club merengue sur la pelouse du Betis Séville vendredi (1-1). Le journaliste Elton Mokolo est allé jusqu'à affirmer que Mbappé dispose d'une bonne étoile pour ne pas avoir été pris en grippe par ses coéquipiers.

Avec l'élimination en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (3-4) en milieu de semaine dernière, le Real Madrid n'avait dès lors plus qu'une seule chance d'éviter une saison blanche : rattraper le FC Barcelone qui caracole en tête de la Liga. En battant le Deportivo Alaves le week-end dernier (2-1), le Real Madrid maintenait l'écart avec le leader du championnat à 9 points. Néanmoins, ce nul concédé vendredi soir au Betis Séville (1-1) pourrait au FC Barcelone de creuser l'écart à 11 points en cas de victoire à Getafe ce samedi après-midi.

C’est un scandale son match et j’insiste sur le fait que ses coéquipiers ont beaucoup de sang froid pour pas lui rentrer dedans avec son comportement https://t.co/VaRf9yRbL4 — Elton Mokolo (@EltoMok) April 24, 2026

«Ses coéquipiers ont beaucoup de sang froid pour ne pas lui rentrer dedans avec son comportement» Remplacé avant la fin du match à cause d'une gêne physique selon son entraîneur Alvaro Arbeloa en conférence de presse, Kylian Mbappé n'a clairement pas montré la meilleure version de lui-même avant ce changement. De quoi faire pester le journaliste Elton Mokolo qui intervient sur le Winamax FC et sur RMC. Par le biais de son compte X, il a fustigé l'attitude de Mbappé pendant le match au point où il serait chanceux que le reste du vestiaire ne l'ait pas réprimandé. « C’est un scandale son match. Et j’insiste sur le fait que ses coéquipiers ont beaucoup de sang froid pour ne pas lui rentrer dedans avec son comportement ».