Voilà ce que touche Romain Ntamack au Stade toulousain, son salaire est dévoilé !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 26 ans, Romain Ntamack fait partie des meilleurs joueurs du Top 14. Le demi d’ouverture du Stade toulousain est même considéré comme l’un des meilleurs à son poste. L’international français perçoit donc un salaire à la hauteur de son statut. Ses émoluments viennent d’ailleurs d’être dévoilés.

Ce n’est plus un secret, Romain Ntamack est considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Le demi d’ouverture de 26 ans est estimé comme l’un des plus grands talents en Top 14 et fait notamment le bonheur du Stade toulousain malgré ses pépins physiques assez récurrents. L’international français bénéficie ainsi d’un contrat à la hauteur de son statut chez les Rouge-et-Noir. Son salaire a d’ailleurs été dévoilé.

Romain Ntamack est de retour en #TOP14 😍 pic.twitter.com/XdKbt2cLVR — TOP 14 Rugby (@top14rugby) March 23, 2026

Le salaire de Romain Ntamack est révélé D’après les informations de Sportune, Romain Ntamack percevrait aux alentours de 420 000 par an au Stade toulousain. Son contrat court d’ailleurs jusqu’en 2028. L’équipe entraînée par Ugo Mola devrait donc très certainement se pencher sur l’éventualité d’une prolongation lors des prochains mois. Pour comparer, Antoine Dupont aurait un salaire compris entre 600 000 et 805 000€ par saison. Romain Ntamack toucherait ainsi presque moitié moins que le capitaine du XV de France.