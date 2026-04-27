Top 14 : «Antoine Dupont est transparent», Vincent Moscato s’inquiète pour le Stade toulousain !

Pierrick Levallet

Décidément, le Stade toulousain affiche un visage inquiétant en ce moment. Après leur défaite contre l’UBB en Champions Cup, les Rouge-et-Noir se sont inclinés face à l’ASM Clermont Auvergne ce dimanche (24-27). Vincent Moscato a alors tiré la sonnette d’alarme, notamment au vu de la prestation décevante d’Antoine Dupont.

Après son élimination en Champions Cup contre l’UBB, le Stade toulousain pensait s’être remis sur de bons rails avec sa victoire à Castres. Mais ce dimanche, les Rouge-et-Noir se sont inclinés à domicile contre l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios (24-27). La prestation des hommes d’Ugo Mola, notamment celle d’Antoine Dupont, n’a d’ailleurs pas spécialement rassuré Vincent Moscato, qui l’a bien fait savoir.

Rugby - Top 14 : Grande première pour Christophe Urios face au Stade Toulousain ! https://t.co/voArL5kIBv — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Je ne trouve pas ça du tout rassurant» « Toulouse, ils perdent contre Bordeaux en quart de finale, là ils se font prendre à la maison. Ils ne nous ont pas habitué à se faire prendre à la maison. Une défaite en championnat à la maison de Toulouse, ça remonte à quand ? Antoine Dupont est transparent. Il n’est pas très en bourre, il rentre en cours de match... Je ne trouve pas ça du tout rassurant. Tu peux me dire qu’ils sont en avance, il y a quand même des bases » a confié l’ancien joueur de l’UBB dans le Super Moscato Show sur RMC.