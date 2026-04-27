«Ça fait chier» : La «claque» en Top 14 qui fait mal à l’UBB...

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’UBB a laissé échapper de précieux points dans la course à la qualification pour les phases finales du Top 14. Matthieu Jalibert et ses coéquipiers se sont inclinés face à Montpellier (21-23). Maxime Lucu a d’ailleurs avoué que cette défaite avait fait mal aux hommes de Yannick Bru.

L’UBB avait espéré obtenir un meilleur résultat ce samedi contre Montpellier. Le club bordelais souhaitait s’incliner face à une équipe qui est devant elle au classement en Top 14. Mais finalement, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey et leurs coéquipiers ont été défaits à domicile (21-23). Ce revers a d’ailleurs été plutôt difficile à digérer dans le vestiaire à en croire Maxime Lucu.

DOMINGO MIOTTI OFFRE LA VICTOIRE À MONTPELLIER🤯



Le MHR s'impose face à l'UBB grâce à une pénalité de l'ouvreur argentin dans les derniers instants 👏#UBBMHR pic.twitter.com/MRylNS2Isr — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 25, 2026

«On est tombé dans le piège» « C’est difficile de perdre à la maison comme chaque match à la maison. On en avait déjà perdu deux même si on s’était rattrapé à l’extérieur. Ce sont des moments qui comptent et des points qui comptent surtout contre un concurrent direct qui était juste devant nous. On a fait trop de fautes, on est tombé dans le piège, dans un faux rythme. On est tombé dans le piège et à la fin c’est Montpellier qui gagne à ce jeu-là car ils sont meilleurs » a d’abord expliqué le demi de mêlée de l’UBB dans des propos rapportés par Blog RCT.