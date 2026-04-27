«Ça fait chier» : La «claque» en Top 14 qui fait mal à l’UBB...

Ce samedi, l’UBB a laissé échapper de précieux points dans la course à la qualification pour les phases finales du Top 14. Matthieu Jalibert et ses coéquipiers se sont inclinés face à Montpellier (21-23). Maxime Lucu a d’ailleurs avoué que cette défaite avait fait mal aux hommes de Yannick Bru.
L’UBB avait espéré obtenir un meilleur résultat ce samedi contre Montpellier. Le club bordelais souhaitait s’incliner face à une équipe qui est devant elle au classement en Top 14. Mais finalement, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey et leurs coéquipiers ont été défaits à domicile (21-23). Ce revers a d’ailleurs été plutôt difficile à digérer dans le vestiaire à en croire Maxime Lucu.
«On est tombé dans le piège»
« C’est difficile de perdre à la maison comme chaque match à la maison. On en avait déjà perdu deux même si on s’était rattrapé à l’extérieur. Ce sont des moments qui comptent et des points qui comptent surtout contre un concurrent direct qui était juste devant nous. On a fait trop de fautes, on est tombé dans le piège, dans un faux rythme. On est tombé dans le piège et à la fin c’est Montpellier qui gagne à ce jeu-là car ils sont meilleurs » a d’abord expliqué le demi de mêlée de l’UBB dans des propos rapportés par Blog RCT.
«Ils ont maîtrisé le sujet et nous sommes frustrés»
« Il manque le dernier geste. Montpellier est une équipe qui ne lâche jamais, qui est forte en conquête et en défense. On savait qu’il fallait être patient pour scorer et on n’a pas réussi à le faire. A la fin, quand ils viennent dans notre camp, ils scorent tout le temps. Donc c’est une claque mais ils ont maîtrisé le sujet et nous sommes frustrés. Ça fait chier pour la fin de la saison mais il reste encore quatre matches, on est encore vivant donc il faut s’accrocher et essayer de passer à autre chose dès lundi pour continuer l’aventure en Coupe d’Europe » a ensuite ajouté Maxime Lucu. Reste maintenant à voir comment l’UBB rebondira, d’abord contre Bath en Champions Cup le 3 mai prochain puis contre Bayonne en Top 14 le 9 mai.