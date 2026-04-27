Antoine Dupont : Le cauchemar continue avec le Stade Toulousain, la très mauvaise note reçue dans la presse

Il a fait un retour fracassant après presque neuf mois passés à soigner sa deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit, mais l’optimisme a rapidement laissé place à l’inquiétude. Car Antoine Dupont aligne les prestations décevantes depuis quelques temps et cela a notamment été le cas ce dimanche, lors de la défaite du Stade Toulousain à domicile, contre Clermont (24-27).
Qu’est qu’il se passe avec Antoine Dupont ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby, le demi de mêlée traverse l’une des périodes les plus délicates de sa carrière. Déjà vers la fin du 6 Nations 2026, il avait montré des signaux inquiétants avec le XV de France et la situation ne s’est pas arrangée par la suite...
Dupont et Toulouse ont sombré face à Clermont
Car du côté du Stade Toulousain, le véritable patron au poste de numéro 9 c’est Paul Graou. Ce dimanche encore, pour la réception de Clermont, c’est lui qui était titulaire à la mêlée, avec Antoine Dupont qui a débuté sur le banc. Une sorte de joker pour changer le cours du match, même si finalement on a eu une mauvaise surprise. Entré en jeu à la mi-temps, la star française a en effet livré une nouvelle prestation décevante, récoltant d’ailleurs l’une des pires notes du match chez Midi Olympique, qui lui a mis 3,5. Seuls Thomas Ramos et Paul Costes ont eu moins que lui.
« Des choix de jeu étonnants, des maladresses rares et un rythme bien moins rapide »
« Comme un symbole, Antoine Dupont a incarné le manque de fraîcheur et d’allant du banc rouge et noir » a écrit Rugbyrama, au sujet de la prestation de Dupont. « Si son entrée devait plier la partie, elle a au contraire noirci le tableau avec des choix de jeu étonnants, des maladresses rares et un rythme bien moins rapide que ce à quoi le capitaine du XV de France nous habitue ». Il va devoir vite retrouver son véritable niveau en cette fin de saison, surtout s’il veut soulever un nouveau Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain.