Antoine Dupont : Le cauchemar continue avec le Stade Toulousain, la très mauvaise note reçue dans la presse

Axel Cornic

Il a fait un retour fracassant après presque neuf mois passés à soigner sa deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit, mais l’optimisme a rapidement laissé place à l’inquiétude. Car Antoine Dupont aligne les prestations décevantes depuis quelques temps et cela a notamment été le cas ce dimanche, lors de la défaite du Stade Toulousain à domicile, contre Clermont (24-27).

Qu’est qu’il se passe avec Antoine Dupont ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby, le demi de mêlée traverse l’une des périodes les plus délicates de sa carrière. Déjà vers la fin du 6 Nations 2026, il avait montré des signaux inquiétants avec le XV de France et la situation ne s’est pas arrangée par la suite...

Rugby - Top 14 : Grande première pour Christophe Urios face au Stade Toulousain ! https://t.co/voArL5kIBv — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Dupont et Toulouse ont sombré face à Clermont Car du côté du Stade Toulousain, le véritable patron au poste de numéro 9 c’est Paul Graou. Ce dimanche encore, pour la réception de Clermont, c’est lui qui était titulaire à la mêlée, avec Antoine Dupont qui a débuté sur le banc. Une sorte de joker pour changer le cours du match, même si finalement on a eu une mauvaise surprise. Entré en jeu à la mi-temps, la star française a en effet livré une nouvelle prestation décevante, récoltant d’ailleurs l’une des pires notes du match chez Midi Olympique, qui lui a mis 3,5. Seuls Thomas Ramos et Paul Costes ont eu moins que lui.