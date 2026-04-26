Top 14 - UBB : «C’est difficile» pour la doublure de Matthieu Jalibert

Axel Cornic

Star incontestée de l’Union Bordeaux-Bègles en dépit de l’explosion de Louis Bielle-Buarrey, Matthieu Jalibert a besoin de souffler comme tous les autres joueurs. Ainsi, le staff de Yannick Bru a décidé d’anticiper l’arrivée d’Hugo Reus, qui retrouve son club formateur après avoir déjà multiplié les projets en Top 14.

C’est passé inaperçu, mais l’UBB a peut-être signé l’un des jolis coups du mercato. Considéré comme le nouveau grand espoir au poste de numéro 10 depuis son éclosion au Stade Rochelais, Hugo Reus a déjà connu quatre clubs différents à seulement 22 ans. Mais il pourrait bien s’installer du côté de Bordeaux, où il semble être parfait pour concurrencer Matthieu Jalibert. Ce dernier a d’ailleurs besoin de souffler, surtout avec la fin de saison infernale qui se dessine, en Champions Cup comme en Top 14.

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« C’est difficile d’être un jeune demi d’ouverture » Car cela fait longtemps qu’on attend enfin que le Champion du monde U20 en 2023, laisse enfin parler tout son talent. Mais l’apprentissage n’a pas toujours été facile, comme il l’a récemment confié dans un entretien accordé au podcast En Bord Terrain. « C’est difficile d’être un jeune demi d’ouverture, de par les choix et les responsabilités que l’on a sur le terrain. Après, si on joue demi d’ouverture, c’est aussi pour les avoir » a expliqué Hugo Reus, qui a déjà collectionné quelques apparitions à l’UBB.