«J'ai cru que j'allais mourir» : Figure historique du Stade Toulousain, Patricio Albacete est accusé de violences conjugales

Ancien rugbyman argentin, Patricio Albacete a passé toute sa carrière en club en France. C'est au Stade Toulousain qu'il a particulièrement marqué les esprits en jouant 232 matches de 2006 à 2017. L'homme aux 57 apparitions sous les couleurs argentines a même été le capitaine de l'équipe mais fait l'actualité pour une toute autre raison. Accusé de violences conjugales sur son ex-femme, il n'a pas encore réagi malgré les preuves.
Retraité depuis 2018 et âgé de 45 ans aujourd'hui, Patricio Albacete est visé par de sérieuses accusations de la part de son ex-femme dont il s'est séparé en novembre dernier. Pamela Pombo s'est exprimée pour les médias argentins sur ces épisodes de violences qui ont visiblement été assez intenses. L'ancien du Stade Toulousain va devoir s'expliquer face à la justice.
Patricio Albacete accusé de violences conjugales
Deuxième-ligne du Stade Toulousain de 2006 à 2017, Patricio Albacete a débuté sa carrière professionnelle à l'US Colomiers en 2003 après avoir été repéré avec l'équipe d'Argentine. Depuis sa retraite, l'ancien capitaine du club de Top 14 n'a pas fait beaucoup parler de lui. Celui qui s'est lié d'amitié avec Thierry Dusautoir notamment est actuellement visé par des accusations de violences conjugales sur son ancienne femme Pamela Pombo. Cette dernière dénonce des actes de violences clairement visibles dans une vidéo.
« J'ai cru que j'allais mourir »
Mannequin reconnue en Argentine, Pamela Pombo raconte que les violences ont débuté trois mois après leur mariage au milieu de l'année 2024. Elle s'est entretenue pour le média America TV pour accuser son ex-mari Patricio Albacete de violences avec une vidéo comme preuve. En effet, les caméras de vidéosurveillance dans leur domicile auraient capté un épisode où on le voit en train d'attraper son épouse par le cou, la secouer, lui enlever son pull et la plaquer au sol. « Nous avons été en thérapie de couple, nous avons tout essayé, mais il y avait des moments où je ne pouvais plus supporter ça, c'était effrayant. Les choses ont continué à s'intensifier. J'ai cru que j'allais mourir » assure-t-elle à La Nacion. La justice a été saisie et de son côté, Patricio Albacete, ne s'est pas encore exprimé même s'il a été contacté par le média argentin.