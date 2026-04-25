«J'ai cru que j'allais mourir» : Figure historique du Stade Toulousain, Patricio Albacete est accusé de violences conjugales

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien rugbyman argentin, Patricio Albacete a passé toute sa carrière en club en France. C'est au Stade Toulousain qu'il a particulièrement marqué les esprits en jouant 232 matches de 2006 à 2017. L'homme aux 57 apparitions sous les couleurs argentines a même été le capitaine de l'équipe mais fait l'actualité pour une toute autre raison. Accusé de violences conjugales sur son ex-femme, il n'a pas encore réagi malgré les preuves.

Retraité depuis 2018 et âgé de 45 ans aujourd'hui, Patricio Albacete est visé par de sérieuses accusations de la part de son ex-femme dont il s'est séparé en novembre dernier. Pamela Pombo s'est exprimée pour les médias argentins sur ces épisodes de violences qui ont visiblement été assez intenses. L'ancien du Stade Toulousain va devoir s'expliquer face à la justice.

Rugby - Top 14 : Antoine Dupont protégé par le Stade Toulousain, c’est déjà fini ? https://t.co/R6M9zWca3q — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

Patricio Albacete accusé de violences conjugales Deuxième-ligne du Stade Toulousain de 2006 à 2017, Patricio Albacete a débuté sa carrière professionnelle à l'US Colomiers en 2003 après avoir été repéré avec l'équipe d'Argentine. Depuis sa retraite, l'ancien capitaine du club de Top 14 n'a pas fait beaucoup parler de lui. Celui qui s'est lié d'amitié avec Thierry Dusautoir notamment est actuellement visé par des accusations de violences conjugales sur son ancienne femme Pamela Pombo. Cette dernière dénonce des actes de violences clairement visibles dans une vidéo.