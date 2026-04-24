XV de France : Vincent Moscato annonce deux retours pour la Coupe du monde 2027

Axel Cornic

Depuis ses débuts au poste de sélectionneur en 2020, Fabien Galthié a fait le choix de s’appuyer souvent sur les mêmes joueurs, construisant une ossature bien définie pour son XV de France. Mais tout semble avoir changé lors du dernier 6 Nations, à un an et demi de la prochaine Coupe du monde, avec l’absence de nombreux cadres et l’émergence de nouveaux talents.

Tous les pays du monde aimeraient avoir l’immense vivier de talents qu’a la France. On l’a vu lors du dernier Tournoi des 6 Nations, avec des nouveaux visages qui ont séduit le public et qui semblent avoir remplacé les anciens tauliers comme Grégory Alldritt ou encore Gaël Fickou. Mais il ne faudrait pas croire que c’est déjà fini pour eux...

🏉🎙 Coupe du Monde 2027 : la génération Aldritt a-t-elle encore sa chance ?



Vincent : "Il a sa chance. Mais il faut oublier cette saison. Il lui reste 4-5 ans à faire plein badin. Il a le talent pour revenir. Je pense qu'il sera compétitif pour 2027." pic.twitter.com/7WCHYAHYg6 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 23, 2026

« Alldritt a le talent pour revenir » Au micro de RMC, Vincent Moscato a en effet assuré qu’Alldritt fera son retour avec le XV de France, en vue de la prochaine Coupe du monde. « Il a sa chance. Mais il faut oublier cette saison. Il a eu des moments difficiles, mais il revient. C’est quand même un métier usant, surtout quand ils sont internationaux. Alors, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a eu beaucoup d’usure » a expliqué l’ancien rugbyman. « Qu’il ait eu un coup de moins bien sur une saison, c’est complètement compréhensible. Il lui reste 4-5 ans à faire plein badin et il faut qu’il les fasse. Il a le talent pour revenir. Je pense qu'il sera compétitif pour 2027 ».