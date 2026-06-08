Victor Wembanyama face à Donald Trump : La rencontre historique pour les finales NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire. Donald Trump a été invité à assister au match 3 des finales NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs. Et il se trouve que le président des Etats-Unis a accepté et sera dans la mythique salle du Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi. De quoi déconcentrer Victor Wembanyama ? Le principal concerné s’est exprimé.

Dans la nuit de lundi à mardi se déroulera le match 3 des finales NBA. Les New York Knicks recevront les San Antonio Spurs au Madison Square Garden pour éventuellement faire le break après avoir battu les champions de la Conférence Ouest à deux reprises au Frost Bank Center. Victor Wembanyama est attendu dans la Big Apple sur le parquet du mythique Madison Square Garden avec un invité de marque au premier rang. Pour la première fois de l’histoire, le président des États-Unis assistera aux Finales NBA. Donald Trump a été invité par le maire de New York en personne Zohran Mamdani. « Il m'a invité, j'y vais ».

«Au niveau médiatique, c’est quelque chose de similaire aux Jeux olympiques» Un dispositif de sécurité démentiel sera mis en place par les autorités en raison de la présence du président des États-Unis : aucun sac ne sera toléré dans la salle, une arrivée au moins deux heures avant le début du match pour renforcer les contrôles avec en prime des agents des services secrets américains monopolisés. Une attention médiatique importante est à signaler pour ce match 3 des Finales NBA entre les Knicks et les Spurs. De quoi fragiliser la concentration de Wembanyama avant le coup d’envoi ? « Si l’attention médiatique autour de Trump me dérange ? Pas vraiment. Je pense que cela pourrait l’être, mais m’isoler est quelque chose que j’ai travaillé au fil des années et je pense être plutôt bon dans ce domaine, donc ce n’est pas un problème. Au niveau médiatique, c’est quelque chose de similaire aux Jeux olympiques ».