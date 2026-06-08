Une légende de NBA n'est toujours pas convaincue par Wembanyama : «J'ai besoin d'en voir plus»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il réalisait des playoffs exceptionnels jusque-là, Victor Wembanyama a déçu pour ses deux premiers matches des Finales face aux Knicks. Par conséquent, Dwyane Wade veut en vir plus du Français avant de le considérer comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama disputait ses premiers playoffs dans sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a répondu présent. Et pour cause, le Français a emmené les Spurs en Finales NBA enchaînant plusieurs performances exceptionnelles dont certaines historiques par leur précocité. Par conséquent, Wemby était très attendu pour ces Finales contre les Knicks avec l'avantage du terrain pour San Antonio. Cependant, tout est très mal parti pour les Spurs qui ont perdu leurs deux matches à domicile. Par conséquent, la franchise texane est déjà dos au mur et Victor Wembanyama va clairement devoir hausser son niveau de jeu pour croire au miracle. C'est d'ailleurs ce qu'attend Dwyane Wade.

Dwyane Wade a encore des doutes sur Wemby « Ce qu’il a déjà fait est incroyable, mais j’ai besoin d’en voir plus. Si vous voulez gagner ce championnat, si vous voulez remporter quatre matches, il faudra voir Wemby atteindre le niveau dont nous pensons tous qu’il est capable. Il nous a déjà montré qu’il pouvait y parvenir », a-t-il confié dans des propos rapportés par Parlons-Basket.