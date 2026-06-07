NBA : Donald Trump se lâche sur Victor Wembanyama !

Grand fan des Knicks, Donald Trump sera normalement présent au Madison Square Garden pour le match 3 des Finales NBA qui tournent pour l'instant largement à l'avantage de la franchise new-yorkaise. L'occasion pour le président des Etats-Unis de voir de près Victor Wembanyama, un joueur dont il est fan.
Pour sa première apparition en playoffs, Victor Wembanyama a réussi à hisser les Spurs en Finales NBA. Mais San Antonio connaît un début catastrophique puisque ce sont les Knicks qui ont remporté les deux premiers matches de la série sur le parquet des Texans. Autrement dit, New York peut déjà s'assurer le titre en cas de victoire lors de ses deux matches à domicile. Ce serait probablement pour le plus grand bonheur de Donald Trump qui sera présent au Madison Square Garden pour le match 3. Et bien que le président des Etats-Unis soit un grand fan des Knicks, il s'incline face au talent de Victor Wembanyama.
Trump s'enflamme pour Wemby
« Wemby est un excellent joueur. Il va être un grand joueur, et il l’est déjà,. J’ai dit : comment vous défendez sur ce gars ? Il mesure 2,24m et il a un très bon tir, pas vrai ? Mais les Knicks ont trouvé un moyen d’y arriver, ils sont une super équipe », lance-t-il dans des propos rapportés par Ouest-France.
«Wemby est un excellent joueur»
En revanche, Charles Barkley s'est montré assez critique à l'égard de Victor Wembanyama après le match 2 des Finales NBA perdu par les Spurs. « Wemby est sous le choc. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas fait botter le cul comme ça. Towns est tout simplement en train de le massacrer. C'est un choc pour lui. Il est trop jeune pour comprendre. Il est très perturbé en ce moment. Il a 22 ans. Il va bientôt dominer la ligue. Mais pour l'instant, KAT (Karl-Anthony Towns) est en train de lui donner une sacrée leçon. C'est tout », confiait la légende de la NBA.