NBA : Donald Trump se lâche sur Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand fan des Knicks, Donald Trump sera normalement présent au Madison Square Garden pour le match 3 des Finales NBA qui tournent pour l'instant largement à l'avantage de la franchise new-yorkaise. L'occasion pour le président des Etats-Unis de voir de près Victor Wembanyama, un joueur dont il est fan.

Pour sa première apparition en playoffs, Victor Wembanyama a réussi à hisser les Spurs en Finales NBA. Mais San Antonio connaît un début catastrophique puisque ce sont les Knicks qui ont remporté les deux premiers matches de la série sur le parquet des Texans. Autrement dit, New York peut déjà s'assurer le titre en cas de victoire lors de ses deux matches à domicile. Ce serait probablement pour le plus grand bonheur de Donald Trump qui sera présent au Madison Square Garden pour le match 3. Et bien que le président des Etats-Unis soit un grand fan des Knicks, il s'incline face au talent de Victor Wembanyama.

Trump s'enflamme pour Wemby « Wemby est un excellent joueur. Il va être un grand joueur, et il l’est déjà,. J’ai dit : comment vous défendez sur ce gars ? Il mesure 2,24m et il a un très bon tir, pas vrai ? Mais les Knicks ont trouvé un moyen d’y arriver, ils sont une super équipe », lance-t-il dans des propos rapportés par Ouest-France.