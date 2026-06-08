L’OM a tenté un transfert à 20M€ : L’offre annoncée à l’étranger

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille a tenté de mettre la main sur un ancien joueur de Ligue 1. La presse italienne révèle qu’une offre de 20 millions d’euros aurait été dégainée pour Lucas Da Cunha, le capitaine du Como 1907. Il y a quelques semaines, le Français avait confirmé cet intérêt.
L’hiver dernier, l’OM a enrôlé quatre joueurs pour réussir sa seconde partie de saison. Quinten Timber, Ethan Nwaneri, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont ainsi posé leurs valises dans la cité phocéenne, des renforts qui n’ont pas empêché le club de plonger dans la crise au fil des semaines. Mais à l’époque, un autre joueur était visé par Pablo Longoria et Medhi Benatia.
Une offre de 20M€ dégainée par l’OM
Comme le révèle la Gazzetta dello Sport ce lundi, l’Olympique de Marseille a voulu mettre la main sur Lucas Da Cunha, formé au Stade Rennais et parti à Côme en janvier 2023. Une offre de 20 millions d’euros aurait été dégainée par le club phocéen selon le quotidien transalpin. « C’est vrai, je ne vais pas mentir, cet hiver il y a eu un intérêt de l’Olympique de Marseille », avait récemment confirmé le milieu français de 24 ans dans un entretien accordé à DAZN.
« Je suis capitaine de Côme, je suis vraiment bien ici »
« Forcément, c’est gratifiant en tant que joueur quand t’entends que des clubs s’intéressent à toi. Après, ce n’est pas allé au-delà parce que aujourd’hui, je suis capitaine de Côme, je suis vraiment bien ici, et donc ça n’a pas été au-delà des discussions », avait ajouté Lucas Da Cunha, qui a donc choisi de poursuivre sa carrière en Italie, sous les ordres de Cesc Fabregas : « À mon arrivée, il était joueur. On a été coéquipiers. Il parle français. Une bonne relation. Quand il est passé coach, on a changé de relation mais on a toujours une superbe relation. Il a changé ma vie et a eu cette vision de me mettre au milieu de terrain. Trois ans après, ma carrière et ma dynamique ne sont plus les mêmes. Une personne très ambitieuse qui veut toujours gagner. Un gros travailleur, passionné, qui vit les séances. Un coach qui a un très très grand avenir ».