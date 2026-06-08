L’OM a tenté un transfert à 20M€ : L’offre annoncée à l’étranger

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille a tenté de mettre la main sur un ancien joueur de Ligue 1. La presse italienne révèle qu’une offre de 20 millions d’euros aurait été dégainée pour Lucas Da Cunha, le capitaine du Como 1907. Il y a quelques semaines, le Français avait confirmé cet intérêt.

L’hiver dernier, l’OM a enrôlé quatre joueurs pour réussir sa seconde partie de saison. Quinten Timber, Ethan Nwaneri, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont ainsi posé leurs valises dans la cité phocéenne, des renforts qui n’ont pas empêché le club de plonger dans la crise au fil des semaines. Mais à l’époque, un autre joueur était visé par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Une offre de 20M€ dégainée par l’OM Comme le révèle la Gazzetta dello Sport ce lundi, l’Olympique de Marseille a voulu mettre la main sur Lucas Da Cunha, formé au Stade Rennais et parti à Côme en janvier 2023. Une offre de 20 millions d’euros aurait été dégainée par le club phocéen selon le quotidien transalpin. « C’est vrai, je ne vais pas mentir, cet hiver il y a eu un intérêt de l’Olympique de Marseille », avait récemment confirmé le milieu français de 24 ans dans un entretien accordé à DAZN.