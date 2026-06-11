Transfert de Julian Alvarez : L'offre du PSG est attendue en Espagne !

Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, qui va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG aurait relancé la piste menant à Julian Alvarez. Heureusement pour le club de la capitale, l'Atlético de Madrid refuserait de vendre son numéro 19 au FC Barcelone. Ainsi, les Colchoneros attendraient l'offre du PSG.

Lors de la saison 2023-2024, Julian Alvarez était barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City. Alarmé par la situation de l'international argentin, la direction du PSG a tenté de le recruter. Toutefois, Julian Alvarez a préféré signer à l'Atlético de Madrid. Alors que les Colchoneros ont raflé la mise pour une somme proche de 75M€, les hautes sphères parisiennes n'ont pas pour autant tiré un trait sur le buteur de 26 ans, bien au contraire.

Transfert de Julian Alvarez : Le Barça snobé par l'Atlético ? Malgré son échec avec Julian Alvarez lors de l'été 2024, le PSG compte retenter sa chance lors de ce mercato estival. Toutefois, le club de la capitale ne manque pas de concurrents sur ce dossier. Mais heureusement pour le PSG, le FC Barcelone serait hors jeu concernant le transfert de Julian Alvarez.