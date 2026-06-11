Officiel : La vente à 6,1M€ qui pourrait rapporter encore plus au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG et l'OL étaient parvenus à un accord pour le prêt du jeune Noham Kamara. A 19 ans, le défenseur central avait ainsi fini la saison avec les Gones et voilà qu'il va désormais poursuivre sa carrière sur les bords du Rhône. En effet, son prêt s'est transformé en transfert définitif, avec à la clé une jolie somme pour le PSG.

A 19 ans, Noham Kamara est désormais un joueur de l'OL à part entière. En effet, depuis février dernier, le défenseur central était prêté par le PSG, son club formateur. Un prêt qui était assorti d'une option d'achat et voilà que celle-ci a été levée ce mercredi soir. Dans un communiqué, les Gones ont ainsi officialisé l'acquisition définitive de Noham Kamara, tout en dévoilant les détails économiques de l'opération.

L'OL donne les détails de l'opération pour Kamara Pour s'offrir Noham Kamara, initialement prêté par le PSG, l'OL n'a donc eu qu'à activer son option d'achat. Comme précisé par les Gones dans leur communiqué, celle-ci était de l'ordre de 4,1M€. Le PSG ne devrait toutefois pas récupérer que ce montant avec la vente de son défenseur central. En effet, l'OL a précisé que cela pourrait être assorti de 2M€ de bonus. Et ce n'est pas tout puisque Paris bénéficie également d'un intéressement sur une future plus-value de l'ordre de 20%.