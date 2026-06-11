Officiel : La vente à 6,1M€ qui pourrait rapporter encore plus au PSG

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG et l'OL étaient parvenus à un accord pour le prêt du jeune Noham Kamara. A 19 ans, le défenseur central avait ainsi fini la saison avec les Gones et voilà qu'il va désormais poursuivre sa carrière sur les bords du Rhône. En effet, son prêt s'est transformé en transfert définitif, avec à la clé une jolie somme pour le PSG.
A 19 ans, Noham Kamara est désormais un joueur de l'OL à part entière. En effet, depuis février dernier, le défenseur central était prêté par le PSG, son club formateur. Un prêt qui était assorti d'une option d'achat et voilà que celle-ci a été levée ce mercredi soir. Dans un communiqué, les Gones ont ainsi officialisé l'acquisition définitive de Noham Kamara, tout en dévoilant les détails économiques de l'opération.
L'OL donne les détails de l'opération pour Kamara
Pour s'offrir Noham Kamara, initialement prêté par le PSG, l'OL n'a donc eu qu'à activer son option d'achat. Comme précisé par les Gones dans leur communiqué, celle-ci était de l'ordre de 4,1M€. Le PSG ne devrait toutefois pas récupérer que ce montant avec la vente de son défenseur central. En effet, l'OL a précisé que cela pourrait être assorti de 2M€ de bonus. Et ce n'est pas tout puisque Paris bénéficie également d'un intéressement sur une future plus-value de l'ordre de 20%.
Les adieux du PSG
Noham Kamara pourrait donc rapporter au-delà de 6,1M€ au PSG. Le club de la capitale a d'ailleurs lui aussi officialisé le départ du joueur de 19 ans qu'il a formé ce mercredi soir. « Formé au Paris Saint-Germain et prêté à l’Olympique Lyonnais depuis le mois de février dernier, Noham Kamara s’engage définitivement avec le club rhodanien. Le Titi parisien de 19 ans a disputé trois matches en professionnel sous les couleurs Rouge & Bleu. Le club de la capitale lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », pouvait-on lire dans le communiqué du PSG.