Rugby - Top 14 : Grande première pour Christophe Urios face au Stade Toulousain !

Axel Cornic

Cette 22e journée de Top 14 nous a livré quelques grandes surprises, puisqu’après l’Union Bordeaux-Bègles, c’est le Stade Toulousain qui est tombé. Un exploit signé Clermont (24-27), qui ce dimanche soir a réussi à battre les Champions en titre sur leur pelouse, s’offrant ainsi une chance en vue de la course aux phases finales.

Décidément, plus personne n’est à l’abri. La fin de saison s’annonce explosive en Top 14, avec tout le monde qui veut avoir une place dans les six premières équipes du classement. C’est notamment le cas de l’ASM Clermont Auvergne, qui ce dimanche a réussi à faire tomber le leader du Stade Toulousain chez lui... ce qui n’est pas arrivé très souvent ces dernières années.

Le discours de Christophe Urios à ses joueurs après le succès au Stade Toulousain 🎙️#STASM pic.twitter.com/bKvd7PTh3Z — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 26, 2026

« Toulouse, depuis que je suis à Clermont, je ne l'avais jamais battu » Même pas du tout, puisque Christophe Urios assure que c’est une grande première pour lui, avec Clermont. « Toulouse, depuis que je suis à Clermont, je ne l'avais jamais battu. Je l'ai beaucoup battu quand j'étais à Castres, chez nous, chez eux. J'ai même gagné un quart de finale chez eux. À Bordeaux, je l'ai battu au début mais moins à la fin, pour ne pas dire pas du tout. Il y a donc très longtemps que je ne l'avais pas battu » a expliqué en conférence de presse le manager de l’ASM, qui ne boude pas son plaisir après avoir battu le Stade Toulousain.