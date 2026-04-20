Ugo Mola, Christophe Urios... Le salaire des entraîneurs de Top 14 est révélé !

Axel Cornic

L’autorité de régulation du rugby, plus communément appelée A2R, a livré son rapport annuel sur l’économie du Top 14. Et c’est assez surprenant, puisque le championnat français de rugby n’a jamais été aussi riche, avec des salaires qui ont explosé, notamment pour les managers des clubs les plus renommés.

Professionnel depuis précisément 28 ans, le rugby français n’a cessé de progresser. Et cela s’est surtout vu sur les sommes d’argent brassées par le Top 14, qui sont de plus en plus importantes, même si elles restent bien en dessous de ce qui peut se faire dans le football et notamment en Ligue 1.

«Par solidarité avec ma calvitie...» : La blague du rappeur Oli sur Antoine Dupont ! https://t.co/36XoJPIKr2 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Entre 400 et 600.000€ bruts par an pour les coachs de Top 14 A la lecture du dernier rapport du gendarme financier du Top 14, long de plus de 130 pages, on constate que les masses salariales des clubs ne cessent d’augmenter. Les stars du championnat comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Matthieu Jalibert et Damian Penaud, tournent entre 500 et 800.000 bruts, mais ils ne sont pas les seuls à peser sur les comptes. On apprend en effet que les salaires des managers sont également en nette augmentation, puisque pour Christophe Urios, Ugo Mola, Yannick Bru ou encore Pierre Mignoni, on est entre 400 et 600.000€ bruts.