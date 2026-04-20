Sportif le plus aimé des Français : Louis Bielle-Biarrey rattrape déjà Ousmane Dembélé… mais reste loin d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

A seulement 22 ans, Louis Bielle-Biarrey connait une ascension fulgurante, puisqu’il est passé en quelques mois de grand espoir à star du sport français. Et cela se voit auprès du grand public, puisque l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles et du XV de France fait déjà partie des sportifs les plus aimés des Français, talonnant un certain Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025 et visage du Paris Saint-Germain champion d’Europe.

Qui pourra l’arrêter ? Sur le terrain, Louis Bielle-Biarrey est le pire cauchemar des défenses adverses. Demandez aux anglais, qui lors du dernier Tournoi des 6 Nations ont encaissé pas moins de quatre essais signés par l’ailier du XV de France. Un exploit réalisé seulement par un autre homme avant lui, l’ailier anglais Chris Ashton, en 2011.

Un club de Top 14 voulait «construire autour de lui», Antoine Dupont a refusé pour signer au Stade Toulousain ! https://t.co/BmUzdFKeMI — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Le phénomène LBB Avec tout ça, on a un peu tendance à oublier que Louis Bielle-Biarrey n’a que 22 ans et qu’il n’est qu’à sa troisième véritable saison, puisqu’il a disputé son premier match professionnel avec l’UBB en janvier 2022. Et c’est bien le 6 Nations 2026 qui l’a fait entrer dans une autre galaxie, avec une pluie de record. Il est en effet devenu le meilleur marqueur d’essais en une édition avec 9 réalisations, faisant tomber un record vieux d’un siècle. Mais en seulement trois participations, il est également devenu le meilleur marqueur français dans l’histoire du Tournoi avec 18 essais, se plaçant déjà devant des légendes vivantes comme Serge Blanco ou Philippe Sella. Et c’est loin d’être terminé...