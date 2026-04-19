Antoine Dupont «édifiant» avant même le Stade Toulousain : Ses coéquipiers à Castres étaient sous le choc

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Antoine Dupont fait parler son talent sous le maillot du Stade Toulousain. C’est en 2017 que le demi de mêlée rejoignait cette équipe. Auparavant, il évoluait alors au Castres Olympique. Et si Dupont n’était pas encore le joueur qu’il est aujourd’hui, ses coéquipiers de l’époque étaient déjà sous le choc de ce qu’ils pouvaient pouvoir.

On a peut-être tendance à l’oublier, mais il y a eu un Antoine Dupont avant le Stade Toulousain . S’il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde sur les bords de la Garonne, le demi de mêlée s’était révélé aux yeux du grand public avec le Castres Olympique . C’est en 2017 que Dupont avait quitté le CO pour Toulouse . De quoi lui permettre d’entrer dans une nouvelle sphère, mais voilà qu’avant même ce transfert, celui qui a été champion olympique en 2024 était déjà impressionnant.

« Pour moi, il était déjà prédestiné à être le meilleur joueur du monde »

Dès son passage au Castres Olympique, Antoine Dupont impressionnait alors qu’il était pourtant encore très jeune. Ses coéquipiers de l’époque ont d’ailleurs pu en témoigner. Pour Eurosport, Rodrigo Capo Ortega a confié : « On garde de très bons souvenirs d'Antoine ici. Il n'a pas changé. Il se comporte de la même façon que lorsqu'il était à Castres et n'oublie pas d'où il vient. Malgré sa notoriété, c'est quelqu'un qui est resté toujours très simple et ancré avec ses valeurs. Je pense que c'est lié à l'éducation de sa famille qui a toujours été proche de lui. Il avait déjà cette vision du jeu et sur le plan physique, par rapport à son âge, il était différent ».

De son côté, Julien Seron a lui dit d’Antoine Dupont : « Il était capable de déconner. Mais en général, il était calme et ne se mettait pas beaucoup en avant. Il est devenu un leader par les performances qu'il a eues au fur et à mesure des années. Pour moi, il était déjà prédestiné à être le meilleur joueur du monde. À son âge, il n'était pas le meilleur demi de mêlée du monde mais c'était le seul au monde à faire des choses à son poste avec cette capacité à gagner des duels, casser des plaquages, à se sortir de situations complètement cadenassées. Avec le talent, il a développé son QI rugby qui était déjà très élevé. Tout ça, c'était édifiant ».