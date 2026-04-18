«Les portes sont grandes ouvertes», un club de Top 14 veut faire venir Victor Wembanyama !

Alexis Brunet

Alors qu’il brille actuellement en NBA, Victor Wembanyama pourrait un jour changer de sport. Nous n’en sommes pas encore là, mais le Français a révélé dernièrement qu’il souhaitait s’essayer au rugby. Une prise de parole qui n’est pas passée inaperçue en Top 14, car l’entraîneur de l’UBB a déclaré que les portes étaient grandes ouvertes pour le joueur de Spurs.

Et si Victor Wembanyama se mettait au rugby ? Le Français a des prédispositions physiques qui lui permettent de briller au basket, mais tâter le ballon ovale ne lui déplairait guère, comme il l’a révélé dernièrement lors d’une interview à ESPN. « Une chose que je voulais faire l'été dernier mais je n'ai pas eu le temps, c'est m'entraîner avec une équipe de rugby, car ce sont les mêmes schémas de mouvements et ça peut se transposer à ce que je fais. Ce sont des choses très intéressantes. »

🏉 "Wemby, en premier bloc en touche"



Les joueurs du Stade Français imaginent une place sur un terrain de rugby pour Wembanyama pic.twitter.com/NF7nt1Y9DJ — RMC Sport (@RMCsport) April 17, 2026

« Les portes sont grandes ouvertes » Forcément, cette déclaration de Victor Wembanyama a surpris tout le monde, mais il a été pris au mot. En conférence de presse, Yannick Bru, l’entraîneur de l’UBB, a invité le joueur des Spurs à rejoindre son équipe. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Les portes sont grandes ouvertes. Je sais déjà qu'il y aura un mec super content dans le staff, c'est Shaun Sowerby (l'entraîneur de la touche à l'UBB). Ça devrait lui simplifier pas mal de choses. Dites bien à Victor (Wembanyama) qu'il est le bienvenu à l'UBB et qu'on utilisera ses compétences », a déclaré dans un sourire le coach bordelais.