Après des années d’attente, Wembanyama va vivre une expérience inédite en NBA : «Je ne peux pas m’empêcher d’en rêver...»

Victor Wembanyama va enfin connaître cette sensation. Après deux saisons où il n’a rien pu se mettre sous la dent, la dernière ayant été tronquée par sa thrombose veineuse, le numéro un de la draft NBA 2023 est sur le point de vivre ses premiers Play-Offs. Une expérience dont il a rêvé toute sa vie avec un tout nouveau rêve affiché ces dernières heures : le titre suprême.
Les San Antonio Spurs n’avaient jamais vu ça avant Victor Wembanyama. Cette saison, le pivot français de 22 ans a créé le groupes d’ultras des Spurs Jackals, souhaitant apporter la ferveur des sports collectifs en Europe de l’autre côté de l’Atlantique. Aucune franchise de NBA n’a de groupes de supporters qui mettent une telle ambiance dans leur stade avec du clapping et un tambour. Wembanyama a lui-même à plusieurs reprises lancé le mouvement après les rencontres des Spurs. Et pour la première fois depuis la saison 2018/2019, la franchise texane va disputer des Play-Offs avec une élimination au premier tour face aux Denver Nuggets (3-4).
Un titre de champion NBA pour Wembanyama dès ses premiers Play-Offs ?
Pour retrouver le dernier titre de champion NBA des San Antonio Spurs, il faut remonter à l’année 2014 lorsque Tony Parker y évoluait encore. Alors forcément, pour sa première participation en Play-Offs à l’occasion de sa troisième saison dans l’élite du basket américain, Wemby n’a pas dissimulé ses ambitions élevées pour toucher son rêve de championnat du monde. « Vu la saison que vous réalisez et votre nature compétitive, est-il difficile de ne pas penser à un titre de champion NBA au bout du chemin ? Je ne peux pas m'empêcher d'en rêver, bien sûr. Mais il faut rester ancré et rester dans le moment. Et avant même de penser au match 1, je dois d'abord penser à me présenter tous les jours à la salle d'entraînement de la bonne manière : m'entraîner, travailler les préparatifs, me concentrer sur le scouting... Même si, oui, bien sûr, j'en rêve ».
«Les derniers vrais enjeux élevés dont je me souviens, c'était les Jeux Olympiques»
Victor Wembanyama va vivre sa première post-season avec les Spurs. Un tournoi d’élite accompagné forcément d’excitation et de pression. Quelque chose qu’il n’avait plus ressenti à ce point depuis sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France (médaille d’argent). « On la ressent clairement. Tout le monde dedans et autour de l'équipe est un peu plus concentré, un peu plus impliqué. Les matches à enjeux élevés, ça m'a manqué. Le dernier que j'ai joué ? Il y a des matches en saison régulière qui sont plus intéressants que d'autres. Mais les derniers vrais enjeux élevés dont je me souviens, c'était les Jeux Olympiques avec l'équipe de France (les Bleus avaient échoué en finale face aux Américains en août 2024) ».