Après des années d’attente, Wembanyama va vivre une expérience inédite en NBA : «Je ne peux pas m’empêcher d’en rêver...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama va enfin connaître cette sensation. Après deux saisons où il n’a rien pu se mettre sous la dent, la dernière ayant été tronquée par sa thrombose veineuse, le numéro un de la draft NBA 2023 est sur le point de vivre ses premiers Play-Offs. Une expérience dont il a rêvé toute sa vie avec un tout nouveau rêve affiché ces dernières heures : le titre suprême.

Les San Antonio Spurs n’avaient jamais vu ça avant Victor Wembanyama. Cette saison, le pivot français de 22 ans a créé le groupes d’ultras des Spurs Jackals, souhaitant apporter la ferveur des sports collectifs en Europe de l’autre côté de l’Atlantique. Aucune franchise de NBA n’a de groupes de supporters qui mettent une telle ambiance dans leur stade avec du clapping et un tambour. Wembanyama a lui-même à plusieurs reprises lancé le mouvement après les rencontres des Spurs. Et pour la première fois depuis la saison 2018/2019, la franchise texane va disputer des Play-Offs avec une élimination au premier tour face aux Denver Nuggets (3-4).

Victor Wembanyama on playing the Trail Blazers:



“Very intense. Not an easy team to play. They’re in the playoffs this year but they’ve been a tanking team in past years and now a playoff team trying to contend. No matter through the years they’re still hard to play. They have an… pic.twitter.com/GVdNWSRL1f — NBA Courtside (@NBA__Courtside) April 15, 2026

Un titre de champion NBA pour Wembanyama dès ses premiers Play-Offs ? Pour retrouver le dernier titre de champion NBA des San Antonio Spurs, il faut remonter à l’année 2014 lorsque Tony Parker y évoluait encore. Alors forcément, pour sa première participation en Play-Offs à l’occasion de sa troisième saison dans l’élite du basket américain, Wemby n’a pas dissimulé ses ambitions élevées pour toucher son rêve de championnat du monde. « Vu la saison que vous réalisez et votre nature compétitive, est-il difficile de ne pas penser à un titre de champion NBA au bout du chemin ? Je ne peux pas m'empêcher d'en rêver, bien sûr. Mais il faut rester ancré et rester dans le moment. Et avant même de penser au match 1, je dois d'abord penser à me présenter tous les jours à la salle d'entraînement de la bonne manière : m'entraîner, travailler les préparatifs, me concentrer sur le scouting... Même si, oui, bien sûr, j'en rêve ».