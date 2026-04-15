Elsa Bois : «On a apprécié ça», Florent Manaudou a embrassé une autre femme sur France 3 !

Amadou Diawara

Florent Manaudou a rencontré Elsa Bois l'année dernière, et ce, grâce à Danse avec les Stars. Tombé sous le charme de la danseuse professionnelle, le nageur vit une idylle avec elle depuis plus d'un an. Mais ce mardi, France 3 a diffusé une séquence où on voit Florent Manaudou embrasser une autre femme.

Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Elsa Bois dans l'émission de TF1, le nageur a terminé deuxième de la compétition, derrière Lenie, qui était associée à Jordan Mouillerac. Devenu de plus en plus proche d'Elsa Bois au fil des semaines passés ensemble à DALS, Florent Manaudou est désormais en couple avec elle, et ce, depuis plus d'un an. D'ailleurs, à en croire Aqababe, les deux tourtereaux se sont fiancés. Mais avec sa reconversion, Florent Manaudou a dû embrasser une autre femme dernièrement.

Florent Manaudou va se marier, la confirmation sur Instagram ! https://t.co/ZdzdR1Odpb — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«On aime bien me faire embrasser des femmes» Après avoir tenté une carrière de handballeur, et avoir brillé sur les parquets de Danse avec les Stars, Florent Manaudou joue le rôle d'acteur en ce moment. En effet, le nageur fait partie du casting de la saison 2 d'A Priori, diffusée tous les mardis soirs sur France 3. Dans l'épisode de cette semaine à 22 heures, Florent Manaudou a partagé une scène de baiser avec Lucia Passaniti. Lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs, le sportif de 35 ans s'est livré sur ce moment.