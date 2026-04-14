«J'étais en dépression» : Le calvaire de Laure Manaudou après son accouchement !

Amadou Diawara

Laure Manaudou a participé à l'émission Danse avec les Stars cette année, avant de faire le marathon de Paris ce dimanche. Epanouie actuellement, l'ancienne nageuse a vécu un calvaire au début de l'année 2021. Victime d'une dépression post-partum, Laure Manaudou a raconté cette période difficile de sa vie.

Ancienne nageuse, Laure Manaudou est très en vue cette année. Après son frère Florent l'année dernière, la femme de 39 ans a participé à l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Faisant équipe avec Christian Millette, Laure Manaudou a été éliminée à l'issue du septième prime. Et elle a tenu à faire passer un message fort à son partenaire.

Laure Manaudou : «Je l'aime tellement fort», la rencontre qui a changé sa vie sur TF1 ! https://t.co/J35o83zCqa — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

«Je me suis sentie submergée, étouffée» « Je vais essayer de ne pas trop pleurer... Je voulais avant tout remercier Christian. Il m’a fait beaucoup avancer dans la danse, mais aussi dans ma vie. Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré. J’ai gagné un ami, j’ai fait de belles rencontres. Merci Christian du fond du cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire, je l’aime tellement fort. Il m’a fait évoluer et tout ce que j’ai appris à Danse avec les stars, je m’en servirai pour ma vie. Merci », avait confié Laure Manaudou.