«J'étais en dépression» : Le calvaire de Laure Manaudou après son accouchement !

Laure Manaudou a participé à l'émission Danse avec les Stars cette année, avant de faire le marathon de Paris ce dimanche. Epanouie actuellement, l'ancienne nageuse a vécu un calvaire au début de l'année 2021. Victime d'une dépression post-partum, Laure Manaudou a raconté cette période difficile de sa vie.
Ancienne nageuse, Laure Manaudou est très en vue cette année. Après son frère Florent l'année dernière, la femme de 39 ans a participé à l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Faisant équipe avec Christian Millette, Laure Manaudou a été éliminée à l'issue du septième prime. Et elle a tenu à faire passer un message fort à son partenaire.
«Je me suis sentie submergée, étouffée»
« Je vais essayer de ne pas trop pleurer... Je voulais avant tout remercier Christian. Il m’a fait beaucoup avancer dans la danse, mais aussi dans ma vie. Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré. J’ai gagné un ami, j’ai fait de belles rencontres. Merci Christian du fond du cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire, je l’aime tellement fort. Il m’a fait évoluer et tout ce que j’ai appris à Danse avec les stars, je m’en servirai pour ma vie. Merci », avait confié Laure Manaudou.
«C’était beaucoup de larmes, parce que de l’incompréhension, de la fatigue nerveuse»
Si elle est épanouie aujourd'hui, Laure Manaudou a vécu des moments difficiles au début de l'année 2021. En effet, l'ancienne nageuse avait été victime d'une dépression après la naissance de son troisième et dernier enfant. Le garçon de Laure Manaudou et du chanteur Jérémy Frérot est né le 27 janvier 2021. « Pendant un an, j’étais en dépression, avait-elle confié à Brut en octobre 2022. Je me suis sentie submergée, étouffée. C’était trop en fait, c’était oppressant. J’ai fait comme tout le monde, je n’ai appelé personne. Et franchement, c’est dommage. Je ne me suis pas comprise. En tant que sportive, je devais être dure. C’était beaucoup de larmes, parce que de l’incompréhension, de la fatigue nerveuse. Pourquoi je n’arrive pas à me relever toute seule. C’était un sentiment d’échec ». Après Danse avec les Stars, Laure Manaudou a fait le marathon de Paris ce dimanche.