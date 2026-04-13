NBA : Un Français rejoint LeBron James, la fin du rêve pour Wembanyama ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

LeBron James a déjà remporté à plusieurs reprises la distinction que convoite publiquement Victor Wembanyama ces derniers temps. Et l'avis de King James est sans appel : ça ne devrait pas être pour cette fois. Un ex-partenaire de Wemby a d'ailleurs confirmé les dires de LeBron James, repoussant son rêve à plus tard.

Victor Wembanyama s'est montré assez clair en conférence de presse dernièrement. Répondant à un journaliste de The Athletic, la star des San Antonio Spurs a milité pour sa propre victoire dans la course au titre de MVP de saison régulière. Aux yeux du pivot français, cela tombe presque sous le sens. « C'est assez compréhensible qu'il y ait encore un débat aujourd'hui. Même si je pense que je devrais être devant. Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison. La défense représente 50 % du jeu, c'est assez sous-estimé dans la course au MVP et je pense être le joueur avec le plus d'impact en défense (...) On a quasiment « sweep » OKC (Oklahoma City, champion en titre et n°1 de la saison régulière) cette saison, on les a dominés. Trois fois, on a battu leur vraie équipe. (...) Et offensivement, l'impact d'un joueur ne se résume pas qu'à marquer des points ».

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"C'est une superstar ici. Tous les matins, tu allumes la télé et il y a un sujet sur lui. C'est littéralement tous les jours ! Des stars viennent uniquement pour lui. Je ne sais pas si en France on s 'en rend compte" pic.twitter.com/HXkDYFErCz — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2026

«Je pense simplement que Shai, Jokic et Luka ont peut-être un petit temps d'avance» Malgré le discours de Victor Wembanyama et ses prestations individuelles qui appuient son propos, ce n'est clairement pas joué pour LeBron James, MVP des saisons 2009, 2010, 2012 et 2013. Après avoir reconnu qu'il est « pleinement dans la course », LeBron James estime que Victor Wembanyama part tout de même avec un retard sur la concurrence, à savoir Luka Doncic, Nikola Jokic et le MVP de la saison dernière : Shai Gilgeous-Alexander. « Je n'ai pas envie d'être le gars qui dit "son heure viendra", parce que je trouve ça un peu bidon, moi aussi. Si tu es le MVP, alors tu es élu MVP. Je pense simplement que Shai, Jokic et Luka ont peut-être un petit temps d'avance. Mais, si jamais il gagnait le trophée, je ne serais pas là à dire : "Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là ?" Pas du tout. Mais s'il ne l'a pas non plus, je peux le comprendre ».